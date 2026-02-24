واشنطن تعتزم سحب قواتها من سورية بالكامل خلال شهر

- القوات الأميركية تعتزم الانسحاب الكامل من سوريا خلال شهر، مع بدء إخلاء قواعدها في شمال شرق البلاد، مما يشير إلى إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 12 عاماً. - الانسحاب يشمل نقل المعدات العسكرية واللوجستية من قواعد "قسرك" و"خراب الجير" إلى العراق، مع توقعات بإتمام العملية خلال 20 يوماً. - يأتي الانسحاب بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية السورية في مناطق كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، مع احتمال استمرار التدخل الجوي الأميركي ضد "داعش" من قواعد إقليمية.

تعتزم القوات الأميركية، التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الانسحاب بالكامل من سورية خلال نحو شهر، بحسب ما أكدته ثلاثة مصادر لوكالة فرانس برس، في وقت بدأت فيه بإخلاء إحدى قواعدها في شمال شرق البلاد، أمس الاثنين. وأكد مصدر سوري حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ "القوات الأميركية ستنسحب من سورية خلال شهر، ولن يبقى لها أي وجود عسكري في الميدان".

وفي السياق، رجّح مصدر دبلوماسي في دمشق أن يُنجز الانسحاب خلال مهلة قد لا تتجاوز عشرين يوماً، مشيراً إلى أن واشنطن لا تعتزم الإبقاء على أي قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية. بدوره، أفاد مصدر كردي مطّلع على التحركات الأميركية بأنّ "قوات التحالف الدولي ستنهي، خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وخمسة، وجودها الذي استمر نحو 12 عاماً في شمال سورية وشرقها".

وكشف المصدر الكردي ذاته عن بدء سحب آليات ومعدات عسكرية ولوجستية من قاعدة "قسرك"، التي تُعد القاعدة المركزية لقوات التحالف الدولي، باتجاه الأراضي العراقية. وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد نقل دفعات متتالية من قوافل المعدات العسكرية واللوجستية، إضافة إلى أنظمة رادارات وصواريخ، من القاعدتين المتبقيتين في شمالي سورية وشرقيها، وهما "قسرك" وقاعدة "خراب الجير" الواقعة في ريف رميلان بمحافظة الحسكة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تخلي واشنطن تباعاً عن عدد من قواعدها، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية السورية إلى مناطق واسعة كانت خاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي حظيت بدعم أميركي لسنوات، قبل أن توافق أخيراً على دمج قواتها ومؤسساتها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، انسحبت القوات الأميركية تباعاً من قاعدة "التنف" الواقعة عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، وكذلك من قاعدة أخرى على أطراف بلدة الشدادي شمال شرقي البلاد، والتي كانت تضم سجناً احتجزت فيه القوات الكردية عناصر من تنظيم "داعش"، قبل أن تتقدم القوات الحكومية إلى المنطقة الشهر الماضي. وفي السنوات الماضية، استخدم التحالف الدولي قاعدتي الشدادي والتنف منصةً لشن ضربات جوية على معاقل تنظيم "داعش" في سورية. في المقابل، أشار مصدر دبلوماسي إلى أن واشنطن قد تُبقي على خيار التدخل الجوي ضد التنظيم في سورية، انطلاقاً من قواعدها العسكرية المنتشرة في المنطقة.

(فرانس برس، العربي الجديد)