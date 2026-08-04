واشنطن تعتزم إغلاق 5 بعثات دبلوماسية حول العالم

- تعتزم وزارة الخارجية الأميركية إغلاق خمس بعثات دبلوماسية في سانت جورج، ناغويا، ميدان، دوالا، ووينيبيغ، في خطوة نادرة لتقليص التمثيل الدبلوماسي العالمي للولايات المتحدة، دون ارتباط بحدث جيوسياسي أو أمني محدد. - تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأميركي، حيث بدأت الوزارة في عهد ترامب الاستعداد لإغلاق بعثات دبلوماسية، مما أثار قلق سياسيين من تقليص النفوذ الأميركي. - لم تؤكد وزارة الخارجية عمليات الإغلاق، لكنها تركز على كفاءة الوجود الدبلوماسي، وسط تحذيرات من ترك فراغ تستغله الصين وروسيا لتوسيع نفوذهما.

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس اعتزامها إغلاق 5 بعثات دبلوماسية في الخارج، في خطوة نادرة لتقليص التمثيل الدبلوماسي العالمي للولايات المتحدة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الإخطار لم ينشر علناً، أن الوزارة أرسلت إشعاراً إلى عدد من لجان الكونغرس قبل أيام، من دون أن تعلن الخطة رسمياً حتى الآن.

وبحسب الإخطار، تشمل خطة الإغلاق البعثات الأميركية في سانت جورج في غرينادا، وناغويا في اليابان، وميدان في إندونيسيا، ودوالا في الكاميرون، ووينيبيغ في كندا. وتمثل هذه الخطوة حالة نادرة تغلق فيها الولايات المتحدة عدة بعثات دبلوماسية في وقت واحد ضمن عملية تقليص لا ترتبط بحدث جيوسياسي أو أمني محدد، خلافاً لعمليات الإغلاق التي تنفذ عادة بسبب أزمات سياسية أو تطورات أمنية في الدول المضيفة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء قرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق هذه البعثات الدبلوماسية تحديداً؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على النفوذ الأميركي في المناطق التي توجد بها هذه البعثات، خاصة في ظل المنافسة مع دول مثل الصين وروسيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت وزارة الخارجية قد بدأت، خلال الأشهر الأولى من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي، الاستعداد لإغلاق نحو 10 بعثات دبلوماسية، وفق ما أفادت به "رويترز" ووسائل إعلام أخرى في ذلك الوقت. وجاءت تلك التحركات ضمن حملة أوسع يقودها ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأميركي بما يتماشى مع سياسة "أميركا أولاً". وخضعت الوزارة العام الماضي لعملية إصلاح واسعة شملت إلغاء عشرات المكاتب وتسريح مئات الموظفين، من دون أن تؤدي في حينه إلى إغلاق أي بعثة دبلوماسية.

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ويحذر سياسيون من الحزب الديمقراطي ومسؤولون سابقون في مجالي السياسة الخارجية والأمن القومي من أن تقليص الوجود الدبلوماسي الأميركي، بالتزامن مع تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت تقدم مساعدات بمليارات الدولارات حول العالم، قد يقوض النفوذ والريادة الأميركيين. ويرى المنتقدون أن خفض الحضور الدبلوماسي والتنموي قد يترك فراغاً يمكن لخصوم الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، استغلاله لتوسيع نفوذهم الدولي.

وفي ردها على طلب للتعليق يوم الأحد، لم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية عمليات الإغلاق، لكنها قالت إنها تركز على ضمان كفاءة الوجود الدبلوماسي للبلاد وفعاليته، مؤكدة التزامها إجراءات إخطار الكونغرس. وسبق أن وصف وزير الخارجية ماركو روبيو تدابير خفض التكاليف بأنها ضرورية لتقليص حجم مؤسسة يرى كثير من المحافظين أنها متضخمة ومفرطة في البيروقراطية. ويأتي ذلك بعدما افتتحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عدة بعثات دبلوماسية في منطقة المحيط الهادئ، حيث تتنافس واشنطن وبكين على النفوذ، فيما تمتلك الصين حضوراً دبلوماسياً في سانت جورج وناغويا وميدان، لكنها لا تدير بعثات عاملة في دوالا أو وينيبيغ.

(رويترز، العربي الجديد)