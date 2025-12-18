واشنطن تطلق عملية عسكرية ضد تهريب المخدرات في الإكوادور

- أطلقت الولايات المتحدة "عملية مؤقتة" في الإكوادور لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أصبحت البلاد نقطة انطلاق رئيسية لتهريب الكوكايين. تشمل العملية تعزيز قدرات القوات الإكوادورية في جمع المعلومات ومكافحة التهريب. - وصلت قوات أميركية إلى الإكوادور بالتعاون مع سلاح الجو الإكوادوري في مانتا، دون تحديد عدد العسكريين أو مدة بقائهم. تهدف العملية إلى حماية الولايات المتحدة والإكوادور من تهديدات المخدرات. - رفض الإكوادوريون في استفتاء عودة القواعد العسكرية الأجنبية، بينما تسعى العملية المشتركة لتفكيك مسارات تهريب المخدرات بالتعاون مع واشنطن.

أعلنت السفارة الأميركية في كيتو، الأربعاء، إطلاق "عملية مؤقتة" لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وإرسال قوات إلى الإكوادور التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية لتهريب الكوكايين المنتَج في المنطقة، وذلك في إطار الإستراتيجية الأمنية المشتركة للبلدين. ويأتي وصول قوات أميركية إلى الإكوادور فيما تنشر الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي منظومة عسكرية كبيرة في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، وتستهدف زوارق تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات. وتثير هذه العمليات تساؤلات حول قانونيتها، وقد أسفرت منذ سبتمبر/أيلول عن مقتل 95 شخصا على الأقل.

ورحّبت السفارة بوصول عناصر من سلاح الجو الأميركي الأربعاء إلى الإكوادور في إطار "عملية مؤقتة مع سلاح الجو الإكوادوري في مانتا" على ساحل المحيط الهادئ (جنوب غرب)، دون أن توضح عدد العسكريين أو المدة التي سيبقون فيها في البلاد. وأكّدت وزارة الدفاع الإكوادورية أن طائرات أميركية تنقل "معدات ذات طبيعة عسكرية" وصلت قبل أيام.

وقالت السفارة إن "العملية ستعزز قدرة القوات العسكرية الإكوادورية على مكافحة إرهابيي الإتجار بالمخدرات، لا سيما عبر تحسين جمع المعلومات وقدرات مكافحة الإتجار بالمخدرات، والغاية منها حماية الولايات المتحدة والإكوادور من التهديدات التي نواجهها".

وقال رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، أحد حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أميركا اللاتينية، إن العملية المشتركة "ستتيح لنا تحديد مسارات تهريب المخدرات وتفكيكها، وإخضاع أولئك الذين يعتقدون أن بمقدورهم الاستيلاء على البلاد". وكانت واشنطن وكيتو أبرمتا في العام 2023 اتفاقا على التعاون العسكري. وجاء في البيان "إن هذا الجهد المشترك قصير الأمد يندرج في إطار استراتيجيتنا الثنائية للأمن على المدى الطويل، بما يتوافق مع الاتفاقات السارية حاليا بموجب القانون الإكوادوري".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، رفض الإكوادوريون في استفتاءٍ عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى البلاد. وكان لسلاح الجو الأميركي حتى العام 2009، قاعدة عسكرية في مانتا. وأصبح ميناءا غواياكيل ومانتا من أبرز نقاط انطلاق عمليات تهريب الكوكايين المُنتَج في الدول المجاورة خصوصا كولومبيا والبيرو، وهما أكبر منتجين للمادة في العالم. وهو ما حوّل البلاد التي كانت في السابق واحة أمن، إلى ساحة حرب بين العصابات.

(فرانس برس)