واشنطن تطلب من كييف قبول خطة تشمل تنازلاً عن أراضٍ وأسلحة وتقليص الجيش

19 نوفمبر 2025
دونالد ترامب يستقبل فولوديمير زيلينسكي، واشنطن 17 أكتوبر 2025 (وين ماكنامي/Getty)
دونالد ترامب يستقبل فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، 17 أكتوبر 2025 (Getty)
قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن واشنطن أبلغت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة قبول إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، يقترح تنازل كييف عن بعض الأراضي والأسلحة. وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن المقترحات تضمنت، من بين أمور أخرى، خفض حجم القوات المسلحة الأوكرانية. وقال المصدران إن واشنطن تريد من كييف قبول النقاط الرئيسية.

إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أرسلت وفداً رفيعاً من وزارة الحرب إلى كييف، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أنّ الوفد سيلتقي زيلينسكي وعدداً كبيراً من المسؤولين الأوكرانيين.

والتقى زيلينسكي اليوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث أكدا ضرورة تسريع المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

تضرر مبنى في تيرنوبل أوكرانيا جراء هجوم روسي 19/11/2025 (رويترز)
25 قتيلاً جراء الهجوم الروسي على غرب أوكرانيا

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر أميركية وروسية، قولها إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل بسرّية، وبالتشاور مع روسيا، على صياغة خطة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ووفقاً لما أورده "أكسيوس" فجر اليوم الأربعاء، فإنّ الخطة الأميركية المكوّنة من 28 بنداً تستند إلى نجاح الرئيس ترامب في دفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعرب مسؤول روسي رفيع خلال حديثه للموقع عن تفاؤله بالخطة. ولا يزال من غير الواضح كيف ستتلقّى أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون هذه المبادرة.

ميدانياً، قُتل 25 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات، بينهم أطفال، بجروح في الضربات الروسية التي استهدفت غرب أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الأربعاء وزارة الداخلية الأوكرانية. وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أشارت إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 73 آخرين على الأقل، بينهم 15 طفلاً بحسب الداخلية وأجهزة الإنقاذ. وأشار المصدران عبر "تليغرام" إلى أنّ القصف "ألحق أضراراً بعدد من المباني السكنية والمنشآت الصناعية والمستودعات"، ما سبَّب "حرائق ضخمة". 

(رويترز، العربي الجديد)

