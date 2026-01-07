واشنطن تطالب كاراكاس بشراكة نفطية حصرية وإقصاء خصومها الدوليين

- في تصعيد للضغوط الأميركية على فنزويلا بعد خطف الرئيس مادورو، طالبت إدارة ترامب الحكومة الفنزويلية المؤقتة بقطع العلاقات مع خصوم واشنطن والدخول في شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة مقابل مراجعة العقوبات. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قاد محادثات مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، مطالبًا بقطع العلاقات مع الصين وإيران وروسيا وكوبا، وإجراء انتخابات حرة، والإفراج عن السجناء السياسيين. - الإدارة الأميركية تعتقد أن فنزويلا لا يمكنها الصمود اقتصاديًا دون بيع احتياطاتها النفطية، وتعتبر الضغط على فنزويلا لوقف التعامل مع خصومها خطوة أساسية.

في تصعيد جديد للضغوط الأميركية على كاراكاس بعد خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كشفت شبكة "سي أن أن" عن مطالب صارمة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الحكومة الفنزويلية المؤقتة، تشترط بموجبها قطع العلاقات مع خصوم واشنطن والدخول في شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة، مقابل السماح باستئناف إنتاج النفط ومراجعة نظام العقوبات المفروض على البلاد.

ونقلت "سي أن أن" عن مسؤولين كبيرين في البيت الأبيض قولهما إن هذه المطالب جاءت خلال محادثات قادها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أبلغت خلالها إدارة ترامب الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بأن على البلاد قطع علاقاتها مع الصين وإيران وروسيا وكوبا، والموافقة على الشراكة حصريًا مع الولايات المتحدة في مجال إنتاج النفط.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن مسؤولي ترامب يعتقدون أن فنزويلا لا يمكنها الصمود اقتصاديًا سوى لأسابيع قليلة إضافية من دون الاعتماد على بيع احتياطاتها النفطية. وتأتي هذه المطالب أيضًا في وقت أبلغ فيه أعضاء في إدارة ترامب مشرّعين أميركيين بأنهم أوضحوا لفنزويلا ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل، والإفراج عن السجناء السياسيين، والقضاء على عصابات المخدرات في البلاد، بحسب مصدر مطلع على إحاطة الإدارة لأعضاء بارزين في الكونغرس هذا الأسبوع.

وقال روبيو إن المطالب الأكثر إلحاحًا للإدارة تتركّز على طرد الخصوم الأجانب من كاراكاس، وفي ما يتعلق بمبيعات النفط، وإبداء تعاون أكبر في ملف مكافحة المخدرات، بحسب المصدر. وخلال الإحاطة المقدّمة للمشرّعين، أوضح روبيو أن الولايات المتحدة نقلت هذه المطالب إلى حكومة رودريغيز. ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت فنزويلا قد وافقت عليها، غير أن الإدارة لا تزال واثقة من أن الحشد العسكري الكبير قبالة سواحل البلاد يشكّل ضغطًا كافيًا على حكومة رودريغيز، وأنه ليس أمامها خيار سوى الرضوخ.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنه في حال تعاونت رودريغيز، فإن الإدارة منفتحة على مراجعة سياسة العقوبات المفروضة على كاراكاس. وأضافت مصادر مطلعة على المحادثات أن ترامب أبلغ حلفاءه ومسؤوليه الكبار بشكل خاص أنه يريد إخراج إيران وروسيا والصين من نصف الكرة الغربي. وأكدت المصادر أن الضغط على فنزويلا لوقف التعامل معها يُعد الخطوة الأولى والأهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة تشهدها فنزويلا منذ خطف القوات الأميركية الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، في خطوة قلبت موازين الحكم في البلاد وأدخلتها في مرحلة انتقالية هشة. وتُعد فنزويلا إحدى أكبر الدول المالكة لاحتياطيات النفط في العالم، غير أن قطاعها النفطي يعاني انهيارًا حادًا منذ سنوات بفعل العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، وتراجع الاستثمارات، ما جعل النفط الورقة الأساسية في أي حديث سياسي أو اقتصادي مع واشنطن.