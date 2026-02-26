واشنطن تضغط لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل من بوابة "الميكانيزم"

- تتزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على لبنان لدفعه نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بينما يرفض لبنان ذلك ويتمسك بالمفاوضات غير المباشرة، وسط معارضة حزب الله لعمل اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة. - خلال اجتماع تحضيري لدعم الجيش اللبناني، عرضت حاجات المؤسسة العسكرية وخطوات بسط سلطة الدولة، وأشاد الحاضرون بأداء الجيش، مؤكدين على أهمية استقرار لبنان، وشكر قائد الجيش الدول المشاركة على دعمها. - يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب رغم الاعتداءات الإسرائيلية، مع رفض لبنان دعوة أمريكية لاجتماع تقني بحضور ضباط إسرائيليين، مؤكدًا على سيادته ومصلحته الوطنية.

ارتفع منسوب الضغط الأميركي الإسرائيلي لدفع لبنان نحو مفاوضات مباشرة من بوابة لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية (ميكانيزم) التي انعقدت أمس الأربعاء في الناقورة، جنوبي البلاد، بغياب وفد الاحتلال، فيما حلّ ضابط أميركي مساعد مكان رئيسها الجنرال جوزيف كليرفيلد، وذلك بعد تجميد اجتماعاتها لنحو شهرين، وحصرها بالعسكريين، رغم أنه أُدخل عليها أعضاء مدنيون في ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وتتولى اللجنة مهام مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وعقدت لغاية تاريخ أمس 16 اجتماعاً، تقودها الولايات المتحدة، وتتحكّم بشكلها ووتيرتها ومواعيدها، وتسعى في الفترة الأخيرة لإبعاد فرنسا عنها، في ظل نيتها تحقيق مفاوضات ثنائية مباشرة، الأمر الذي لا يزال لبنان يرفضه.

وانعقدت اللجنة أمس من دون أن يخرج عنها أي بيان رسمي حتى الساعة، فيما تحدّثت معلومات عن أنّ الاجتماع شهد تكراراً لمطالب الجانب اللبناني ودعواته إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها، وأهمية دعم المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة، وتمسّكه بالمفاوضات غير المباشرة ضمن إطار الميكانيزم، من دون أن يُسجَّل في المقابل أي جديد أو تحرّك ملموس للجمِ الاعتداءات الإسرائيلية، التي كانت تُنفَّذ حتى بالتزامن مع التئام اللجنة.

وفيما لم يُحسَم بشكل رسمي وعلني مصير المدنيين في اللجنة، التي انضم إليها في الثالث من ديسمبر الماضي السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم، وشارك في اجتماعين لها، يؤشر البيان الأخير للسفارة الأميركية في بيروت الصادر في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي على أن الاجتماعات المقبلة المحددة في 25 مارس/ آذار، و22 إبريل/ نيسان و20 مايو/ أيار، ستقتصر أيضاً على العسكريين، وذلك بقولها إن "اللقاءات ستستمر كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة".

في هذا الإطار، علم "العربي الجديد" أن السفير كرم لم يتبلغ بانتهاء مهامه بصفة رئيس للوفد، لكنه لن يشارك في الاجتماعات الثلاثة المقبلة التي سيقتصر الحضور فيها على الأعضاء العسكريين، بالنظر إلى أن هذه المرحلة تتطلب التنسيق عسكرياً والتركيز على الشق العسكري، لكن هذا لا يعني أن الدور المدني أُلغي كلياً.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "لبنان لم يتبلغ أي قرار حول الميكانيزم، خصوصاً لناحية مهام السفير كرم المستمر بأداء دوره"، مشيرة إلى أن "عدم حضور رئيس اللجنة الجنرال الأميركي مرتبط بوجوده في الولايات المتحدة، لكن التنسيق مع الأميركيين مستمرّ"، لافتة إلى أن "أميركا طبعاً تحبّذ مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، لكن هذا ليس مطروحاً الآن، ولبنان يتمسّك بإطار التفاوض غير المباشر ويطالب بتفعيل أكثر لعمل الميكانيزم".

من جانبه، قال مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد" إن "الحزب يطالب بتجميد عمل اللجنة، خصوصاً أنها لم تؤدِّ إلى أي فعل أو تحرّك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لا بل على العكس، فإن الاعتداءات تحصل بالتزامن حتى مع اجتماعاتها، كما أنها معمولةٌ فقط لتلبي مصالح أميركا وإسرائيل وتفرض شروطهما على الطاولة"، مشيراً إلى أن "حصر الاجتماعات حالياً بالأعضاء العسكريين يصبّ طبعاً في إطار الضغط الذي يُمارَسُ على لبنان من أجل دفعه نحو مفاوضات مباشرة، إلى جانب الضغط العسكري الميداني، لتخصيص لجنة فقط لبحث القضايا الاقتصادية، وهذا ما يندرج ضمن مخططات إسرائيل ومشاريعها الكبرى".

على صعيد ثانٍ، قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الخميس، إن الجانب اللبناني عرض خلال اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، أول من أمس، الثلاثاء، شرحاً مفصّلاً حول حاجات المؤسسة العسكرية، وخطوات تنفيذ خطة الجيش الرامية إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتطرّق أيضاً إلى الصعوبات التي تواجهها الوحدات العسكرية.

وأضاف: "أشاد الحاضرون بأداء المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة ودورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وأكدوا عزمهم على تعزيز قدرات الجيش، بما يشمل الإمكانات اللوجستية والعملانية. كما أشاروا إلى أن استقرار لبنان هو ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة". وأعرب قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عن شكره للدول المشاركة على وقوفها إلى جانب الجيش ولبنان في ظل التحديات الحالية. وثمّن هيكل الدور المصري الفاعل إقليمياً ودولياً، معرباً عن "تقديره العميق للدعم الذي تقدمه مصر للجيش، ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان".

يأتي ذلك كله في وقتٍ تضغط فيه واشنطن بأكثر من وسيلة وطريقة لتغيير شكل التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وتغيير طريقة تعامل الجيش اللبناني بشكل أساسي مع هذه الأخيرة، في إطار إنهاء حالة العداء، وبرز ذلك بشكل فاضح عند الامتعاض الذي سجّله مسؤولون أميركيون من تسمية الجيش اللبناني إسرائيل بـ"العدو"، وامتعاضهم ربطاً بذلك أيضاً من أدائه في حصرية السلاح، الأمر الذي دفع إلى إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل التي كانت محددة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى واشنطن، قبل أن يزورها في مطلع فبراير/شباط الجاري، وقد لُوحِظ عدم استخدام الجيش في الفترة الأخيرة عبارة "عدو" في بياناته.

كما برز ذلك عند دعوة الولايات المتحدة قيادة الجيش اللبناني إلى اجتماع تقني في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا في ولاية فلوريدا بحضور ضباط إسرائيليين، الأمر الذي قوبل برفض لبناني، كما نفى الجيش اللبناني في التاسع من فبراير حصول أي لقاء، مؤكداً أن القيادة تجري اجتماعاتها كافة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا.

ميدانياً، يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب، رغم الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرّض لها، مستكمِلاً زيادة نقاطه وتعزيز وجوده، بعد تعرّضِ محيطِ نقطته في منطقة سردة – مرجعيون قبل يومين لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي. وعمد الجيش اللبناني إلى تركيب أسلاك معدنية بمحاذاة الساتر الترابي الذي كان قد رفعه في مسلك يُستخدم عادة للتوغلات من تلة الحمامص باتجاه جنوب الخيام.

وفي إطار نشاطه الرئاسي اليوم الخميس، حيّا الرئيس جوزاف عون أبناء الجنوب عموماً وبلدة رميش الحدودية خصوصاً على تشبثهم بأرضهم وتجذرهم فيها، مشدداً على أن الجنوب وأبناءه عانوا الكثير على امتداد سنوات، لكنهم أعطوا الوطن بأسره أبلغ وأقوى رسائل الصمود والوطنية والتجذر بالأرض باعتبارها قيمة وهوية.

وشدد عون خلال استقباله وفداً من المجلس البلدي في رميش على أنه وجّه التعليمات كافة إلى مختلف الوزارات، ولا سيما الخدماتية، للقيام بما يلزم وتأمين ما يمكن تأمينه من مقومات لدعم صمود الأهالي، مشيراً إلى أن "الجيش يوسّع انتشاره في الجنوب فاتحاً يديه لأبناء المنطقة الذين يرغبون بالتطوع فيه، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة".