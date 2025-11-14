واشنطن تصنف 4 جماعات في ألمانيا وإيطاليا واليونان منظمات إرهابية

- صنّفت الولايات المتحدة أربع كيانات في ألمانيا وإيطاليا واليونان كمنظمات إرهابية عالمية، متهمة إياها بأنها "جماعات أنتيفا عنيفة"، في إطار جهود الرئيس ترامب لمواجهة العنف السياسي. - أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إدراج "حركة أنتيفا أوست" في ألمانيا وثلاث جماعات أخرى في اليونان وإيطاليا على قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أيديولوجياتها الثورية الفوضوية والماركسية. - تعهدت الولايات المتحدة باستخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الأمن القومي، بما في ذلك استهداف مجموعات أنتيفا الأخرى عالمياً.

صنّفت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أربعة كيانات في ألمانيا وإيطاليا واليونان منظمات إرهابية عالمية، متهمة إياها بأنها "جماعات أنتيفا عنيفة"، في وقت يستهدف فيه الرئيس دونالد ترامب الجماعات اليسارية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إنه أدرج "حركة أنتيفا أوست" ومقرها ألمانيا، على قائمة الوزارة "للمنظمات الإرهابية العالمية المصنفة تصنيفاً خاصاً"، إلى جانب ثلاث جماعات أخرى في اليونان وإيطاليا، وذلك سعياً لتعزيز "التزام ترامب بمواجهة حملة العنف السياسي التي تشنها أنتيفا".

وأضاف روبيو أنه يعتزم أيضاً تصنيف هذه الجماعات "منظمات إرهابية أجنبية" اعتباراً من 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وتوعد بأن تستهدف واشنطن جماعات أخرى حول العالم. وقال روبيو "تنتمي الجماعات التابعة لهذه الحركة إلى أيديولوجيات ثورية فوضوية أو ماركسية، بما في ذلك معاداة أميركا ومعاداة الرأسمالية ومعاداة المسيحية، وتستخدم هذه الأيديولوجيات للتحريض على الاعتداءات العنيفة وتبريرها محلياً ودولياً".

وتابع "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمننا القومي والسلامة العامة، وستحرم الإرهابيين من التمويل والموارد بما يشمل استهداف مجموعات أنتيفا الأخرى في جميع أنحاء العالم". لم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارتي الخارجية والداخلية في ألمانيا. وصنف جهاز المخابرات الداخلية الألماني جماعة "أنتيفا أوست" شبكة عنيفة في تقرير صدر عام 2024.

وقبضت السلطات على أربعة أشخاص مرتبطين بهذه الجماعة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة استهداف أشخاص اعتبروهم متطرفين يمينيين في هجمات عنيفة. والمنظمات الثلاث الأخرى المدرجة على القائمة الأميركية هي "الاتحاد الفوضوي غير الرسمي/الجبهة الثورية الدولية في إيطاليا" و"العدالة البروليتارية المسلحة والدفاع الذاتي للطبقة الثورية في اليونان".

(رويترز)