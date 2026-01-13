واشنطن تصنف الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "جماعات إرهابية"

- أعلنت إدارة ترامب عن فرض عقوبات على أفرع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن، حيث صنّفتها كمنظمات إرهابية لدعمها حركة حماس وتهديدها لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. - أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية توجيهات لاعتبار الجماعة إرهابية في حالات اللجوء، مما قد يؤدي إلى رفض طلبات اللجوء المرتبطة بها، وقدم نواب مشاريع قوانين لتصنيفها كمنظمة إرهابية. - رحبت مصر بالتصنيف الأميركي، بينما أكد الأردن أن الجماعة فيه منحلة منذ سنوات ويتعامل مع الملفات وفقًا لمصلحة الدولة.

وقعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 3 أفرع من جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن، حيث أعلنت وزارتا الخارجية الأميركية والخزانة هذا القرار. وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية فرع الجماعة في لبنان "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو أشد التصنيفات، بينما أدرجت وزارة الخزانة فرعي الأردن ومصر كـ"جماعتين إرهابيتين" مصنفتين خصيصًا لتقديم الدعم لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأصدرت وزارة الخزانة بيانًا قالت فيه إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج فرعي جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ضمن قائمة الجماعات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص، بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي 13224. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي: "لقد رعت جماعة الإخوان المسلمين جماعات إرهابية مثل حماس ومولتها، وهي تشكل تهديدًا مباشرًا على أمن وسلامة الشعب الأميركي وحلفائنا".

بينما أدرجت وزارة الخارجية الجماعة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وعلى قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفًا خاصًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة. كما أدرجت وزارة الخارجية الأمين العام للجماعة الإسلامية اللبنانية، محمد فوزي طقوش، على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفًا خاصًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القرار "يمثل خطوة أولى لدعم التزام الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على قدرات جماعة الإخوان المسلمين وفروعها التي تشكل تهديدًا للولايات المتحدة"، مضيفًا أن هذه التصنيفات تُعد "الخطوات الأولى في جهد مستمر لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها أفرع جماعة الإخوان أينما وُجدت".

وكشفت صحيفة "العربي الجديد"، في منتصف أغسطس/آب الماضي، نقلاً عن مصدر في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن الوزارة أعطت توجيهات لمديري مكاتب دائرة خدمات الهجرة والجنسية تسمح لهم باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أثناء نظر حالات اللجوء. ما يعني أن بعض طلبات اللجوء قد تُرفض إذا ذكر مقدموها أنهم اضطهدوا سياسياً بسبب انتمائهم للجماعة. وينطبق ذلك على من تقدموا خلال السنوات الماضية وما زالوا بانتظار مقابلاتهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدّم النائبان الجمهوري ماريو دياز والديمقراطي جاريد موسكوفيتز مشروع قانون رقم 4397 لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية، كما قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ. ويسعى كروز منذ عام 2015 إلى تمرير قوانين تصنف الجماعة إرهابية، لكنّ أياً منها لم يُقرّ. ويعتبر مشرعون مؤيدون لهذه الخطوات أن الجماعة "منظمة إسلامية عابرة للحدود تقدّم الدعم لفروع محلية وجماعات مصنّفة وغير مصنّفة تمارس الإرهاب، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي"، ويربطون بشكل مباشر بين "الإخوان" وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) المصنّفة رسمياً "منظمة إرهابية".

الأردن: الجماعة منحلة منذ سنوات

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقًا لأحكام الدستور والقانون. وأضاف، في تدوينة على منصة "إكس"، أن الحكومة الأردنية تابعت البيان الأميركي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن، بخصوص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكمًا منذ سنوات، وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في إبريل/ نيسان 2025. وتابع أن الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقًا لأحكام الدستور والقانون.

مصر ترحب بالقرار

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بتصنيف الولايات المتحدة فرع جماعة الإخوان المسلمين في مصر "كيانًا إرهابيًا عالميًا". واعتبرت الخارجية الخطوة "تأكيدًا على خطورة الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، على حد وصف البيان. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القرار الأميركي ينسجم مع موقف القاهرة.