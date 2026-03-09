- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج فرع جماعة الإخوان المسلمين السودانيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أن هذا الفرع يشمل الحركة الإسلامية السودانية وجناحها المسلح لواء البراء بن مالك. - يأتي هذا القرار بعد تصنيف فروع الجماعة في لبنان، الأردن، ومصر، ويعتبر تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" الأخطر، حيث يشمل المنظمات المشاركة مباشرة في أعمال إرهابية. - يترتب على هذا التصنيف تجميد الأصول ومنع المعاملات المالية تحت النفوذ الأميركي، دون حظر جنائي شامل أو عقوبات جنائية للأعضاء.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إدراج فرع جماعة الإخوان المسلمين السودانيين في قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، ونية تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، مضيفة أن هذا الفرع هو الحركة الإسلامية السودانية وجناحها المسلح لواء البراء بن مالك. ويعد هذا القرار التصنيف للفرع الرابع للجماعة في أنحاء العالم العربي منذ توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه وزارتي الخارجية والخزانة للنظر في تصنيف أفرع جماعة الإخوان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصنفت بالفعل واشنطن، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، فرع الجماعة في لبنان "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو أشد التصنيفات، بينما أدرجت فرعي الأردن ومصر "جماعتين إرهابيتين" مصنفتين خصيصاً، وقالت الإدارة إنها ستواصل تتبع أفرع الجماعة في أنحاء العالم وإن القرارات الصادرة مجرد بداية.

ويعد تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" التصنيفَ الأخطرَ، حيث تخصصه واشنطن لتصنيف المنظمات التي تدعي مشاركتها مباشرة في أعمال إرهابية عسكرية، بينما التصنيف الآخر يكون بناء على اتهامات واشنطن أي منظمة أو جماعة بتقديم دعم مادي ولوجستي لحركات مصنفة جماعات إرهابية أجنبية من دون مشاركة مباشرة في هجمات. بمعنى أن هذا الدعم غير المباشر لم يستوف المعايير الكاملة لنقلها إلى التصنيف الأخطر FTO.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان اليوم: "تستخدم جماعة الإخوان المسلمين السودانيين، المكوّنة من الحركة الإسلامية السودانية وجناحها المسلح لواء البراء بن مالك، العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها الإسلامية المتطرفة"، وزعمت أنها ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في السودان وأن أعضاءها تلقوا تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني، مضيفة أن مقاتليها نفذوا عمليات إعدام جماعية في المناطق التي سيطروا عليها بناء على العرق والأصل والانتماء لجماعات المعارضة.

وطبقاً لهذا، لا يوجد حظر جنائي شامل، ولا يعاقب الأعضاء جنائياً، لكن من خلال التصنيف، تُجمّد الأصول وتُمنع المعاملات المالية التي تقع تحت السلطة والنفوذ الأميركيين، وتُحجز أي ممتلكات داخل الولايات المتحدة من دون اتهامات بارتكاب جريمة فيدرالية، كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين عموماً التعامل تجارياً مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.