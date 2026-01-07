- صادرت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي ناقلة النفط "إم في بيلا 1" لانتهاكها العقوبات الأميركية، بعد تتبعها من قبل خفر السواحل الأميركي، حيث حاولت التهرب بتغيير علمها. - أكد وزير الحرب الأميركي أن الحصار على النفط الفنزويلي عالمي، مشيراً إلى جهود الولايات المتحدة في تعطيل تمويل الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما اعتبرت روسيا أن احتجاز الناقلة انتهاك للقانون البحري الدولي. - الناقلة "بيلا 1" كانت تحت عقوبات منذ 2024 لنقلها نفطاً إيرانياً، وحاولت التهرب بتغيير اسمها وتسجيلها كناقلة روسية، لكن الجيش الأميركي سيطر عليها بعد مطاردة.

أعلنت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، في بيان لها، أن وزارتي العدل والأمن الداخلي صادرتا، بالتنسيق مع وزارة الحرب، ناقلة نفط "إم في بيلا 1"، مشيرة في منشور عبر منصة إكس، إلى أن السفينة "انتهكت العقوبات الأميركية، وتم الاستيلاء عليها في شمال المحيط الأطلسي، بموجب مذكرة صادرة عن محكمة فيدرالية أميركية".

ومن جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في بيان، إن قوات خفر السواحل الأميركي نفذت اليوم عمليتي صعود على ناقلات النفط المتخفية (أي الخاضعة للعقوبات الأميركية)، إحداهما في شمال المحيط الأطلسي والأخرى في المياه الدولية قرب الكاريبي، وهما سفيتنا بيلا 1، وصوفيا، مضيفة أن كلتا السفينتين إما كانتا قد رستا آخر مرة في فنزويلا، أو في الطريق إليها. وذكرت أن "سفينة بيلا 1 كانت تحاول التهرب من خفر السواحل لأسابيع، وغيّرت علمها، ورسمت علماً جديداً على هيكلها أثناء المطاردة"، وزعمت أن إلقاء السيطرة على السفينتين هو تأكيد أن "أميركا أولاً في البحر". وقالت: "لن نتراجع عن مهمتنا في حماية الشعب الأميركي وتعطيل تمويل إرهاب المخدرات أينما وجدناه".

وإثر إعلان احتجاز ناقلة النفط، أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي يسري "في كل مكان في العالم". وكتب هيغسيث عبر منصة إكس، أن "الحصار المفروض على النفط الفنزويلي غير القانوني والخاضع للعقوبات قائم بالكامل، في كل مكان في العالم".

روسيا: واشنطن تنتهك القانون البحري

وفي أول تعليق روسي، قالت وزارة النقل الروسية في بيان، إن احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في المحيط الأطلسي يمثل انتهاكاً للقانون البحري. وذكرت الوزارة أنه "وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإن حرية الملاحة تُطبق في أعالي البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة ضمن الاختصاص القضائي لدول أخرى". وأضافت أن الاتصال بالسفينة "مارينيرا" فُقد بعد أن اعتلتها قوات البحرية الأميركية.

وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة نيويورك تايمز، إن الجيش الأميركي اعترض ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، مضيفين أنها "تهرب من الجهود الأميركية لفرض قيود على صادرات الطاقة الفنزويلية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي مطلع، قوله إن خفر السواحل صعد على متن الناقلة بعد مطاردة استمرت أسبوعين، ولم يواجه أي مقاومة من طاقم السفينة.

وقال المسؤول إن روسيا كانت قد أرسلت سفينة حربية واحدة على الأقل لمرافقة الناقلة التي كان اسمها "بيلا 1"، والآن اسمها "مارينيرا"، وهي مسجلة كسفينة روسية، فيما أشار مسؤولان أميركيان إلى أنه لم تكن هناك أي سفن روسية في محيط الناقلة عندما صعد على متنها خفر السواحل، مما أدى لتجنب وقوع مواجهة بين القوات الأميركية والروسية.

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الناقلة "بيلا 1" عام 2024، بزعم نقلها نفطاً إيرانياً من السوق السوداء، نيابة عن "منظمات مصنفة أميركياً إرهابية، ومتحالفة مع طهران"، بحسب تعبيرها. وأضافت أن طاقم السفينة صدّ محاولة أميركية للصعود إلى متن السفينة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقام بطلاء علم روسي على جانبها بشكل غير متقن وغيّر اسمها إلى "مارينيرا"، وتسجيلها إلى روسيا.

أمّا وكالة "أسوشييتد برس"، فنقلت عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي سيطر على السفينة، ثم سلّمها لمسؤولي إنفاذ القانون، مشيراً إلى أنه تمت مطاردة ناقلة النفط لأسابيع.