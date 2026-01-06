واشنطن تشيد بتفاهمات سورية - إسرائيلية وتعلن إنشاء آلية تنسيق مشتركة

- تفاهمات سورية-إسرائيلية في باريس: توصلت سورية وإسرائيل إلى تفاهمات برعاية أميركية في باريس، تشمل إنشاء آلية تنسيق مشتركة لتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري، مع التركيز على احترام سيادة سورية وأمن إسرائيل. - استئناف الحوار الدبلوماسي: أعلنت إسرائيل عن استئناف الحوار الدبلوماسي مع سورية بدعم أميركي، بهدف تعزيز السلام في الشرق الأوسط، مع التركيز على أمن مواطنيها والتعاون الاقتصادي. - مطالب سورية واضحة: أكد مصدر سوري ضرورة وجود جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشيراً إلى استحالة المضي قدماً دون ذلك.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توصل سورية وإسرائيل إلى جملة تفاهمات خلال محادثات عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية أميركية، شملت الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الجانبَين.

وقال بيان مشترك أميركي - إسرائيلي - سوري، إن "قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط أتاحت إجراء مناقشات مثمرة بين إسرائيل وسورية"، مشيرة إلى أنّ محادثات باريس تمحورت حول "احترام سيادة سورية، واستقرارها، وأمن إسرائيل".

وأضاف البيان أن الجانبين السوري والإسرائيلي "توصّلا إلى تفاهمات عدّة" خلال هذه المحادثات، وقرّرا "إنشاء آلية تنسيق مشتركة" تهدف إلى "تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية"، والعمل على "خفض التصعيد العسكري"، ومعالجة أي نزاعات محتملة "على وجه السرعة".

وفي بيان منفصل، أكدت الخارجية الأميركية أن "الجانبَين الإسرائيلي والسوري قرّرا إنشاء آلية تنسيق مشتركة"، مشيدة بـ"الخطوات الإيجابية" التي جرى اتخاذها، ومؤكدة التزام واشنطن بـ"دعم التفاهمات التي توصل إليها الإسرائيليون والسوريون في باريس".

من جانبه، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عن استئناف الحوار الدبلوماسي بين إسرائيل وسورية، بعد فترة انقطاع دامت عدة أشهر، وذلك بدعم ورعاية أميركية.

وأوضح المكتب أن الحوار يأتي في إطار رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط. وخلال المحادثات، شدّدت إسرائيل على أهمية ضمان أمن مواطنيها ومنع التهديدات على حدودها. وجدّدت إسرائيل التزامها بدعم الاستقرار والأمن الإقليميَين، وأكدت ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدَين، وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار بهدف التقدم نحو الأهداف المشتركة، وضمان سلامة الأقلية الدرزية في سورية.

وفي ذات السياق، قال مصدر سوري مسؤول لوكالة رويترز، "إنه من المستحيل المضي قدماً في الملفات الاستراتيجية مع إسرائيل دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء خطوط ما قبل 8 ديسمبر".

وضم الوفد السوري المشارك في المفاوضات، وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة، فيما شارك في هذه المحادثات عن الجانب الإسرائيلي كل من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والمرشح لرئاسة جهاز الموساد رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر، إضافة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ.