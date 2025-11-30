- احتلت إسرائيل قمة جبل الشيخ بعد سقوط نظام الأسد، مبررة ذلك باعتقال أفراد مرتبطين بحماس وإيران وحزب الله، وسط نفي الجماعة الإسلامية في لبنان لهذه الادعاءات. - أسفر العدوان على بيت جن عن سقوط 13 شهيداً سورياً وإصابة عشرات، بينما تدرس الولايات المتحدة إرسال مسؤولين لتحقيق الاستقرار، مع إصرار إسرائيل على احتلالها لجبل الشيخ. - دعت فرنسا إسرائيل لاحترام سيادة سوريا، معربة عن قلقها من سقوط ضحايا مدنيين، ومشددة على أهمية وحدة سوريا واستقرارها وفقاً للقانون الدولي.

في إطار مساعيه الرامية لاصطناع الذرائع التي يبرّر بها عدوانه المتواصل على سورية، منذ احتلاله قمّة جبل الشيخ الاستراتيجية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، زعم الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل إعلامه، اليوم الأحد، أنّ من اعتقلهم في عدوانه على بلدة بيت جن في ريف دمشق، فجر أول أمس الجمعة، "اعترفوا خلال التحقيق بعلاقتهم مع حماس وإيران وحزب الله".

وفي حين لا يُعرف مصير عشرات المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا تحت أي ظروف قاهرة يُحقق معهم، وما إذا كانوا يُخضعون للتعذيب النفسي والجسدي والتجويع، كالمعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين المحتجزين في ظروف كارثية، أو حتّى إذا ما أُكرهوا على الاعتراف بما لا علاقة لهم به، فإنّ الزعم بأنّ "معتقلي بيت جن اعترفوا خلال التحقيق" نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان 11" عمّن قالت إنه "مصدر من إحدى دول المنطقة مطلع على تفاصيل اعتقال عناصر الجماعة الإسلامية"، مع العلم أنّ الجماعة الإسلامية في لبنان أصدرت بياناً نفت فيه أن تكون لها أيّ علاقة بأي نشاط خارج لبنان، مستغربة الزج باسمها في العدوان الإسرائيلي على بيت جن، الذي أدانته واستنكرته.

وتابعت "كان 11" زعمها أنّ "المعتقلين اعترفوا أنهم حصلوا على تمويل من الأطراف المذكورة بهدف التسلّح لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل". وفي الإطار، نقلت "كان" عن المصدر ذاته قوله إنّ "الولايات المتحدة تحاول تهدئة النفوس بين إسرائيل وسورية، عقب الحادثة"، في إشارة للعدوان على بيت جن الذي خلّف 13 شهيداً سورياً وعشرات الجرحى، بحسب حصيلة وزارة الصحة السورية، فيما أُصيب ستة جنود إسرائيليين بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة.

وفي الصدد، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، بأنّ الولايات المتحدة تدرس إرسال عدد من المسؤولين، بينهم مورغان أورتاغوس، النائبة السابقة للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، بهدف تحقيق الاستقرار في سورية. ولفتت إلى أنّ إسرائيل تصرّ حالياً على أنّ جيشها لن يتخلّى عن احتلاله جبل الشيخ طالما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق شامل مع سورية، يتخطى حتّى السعي لصوغ اتفاق أمني بين الجانبَين.

فرنسا تطالب إسرائيل باحترام سيادة سورية بعد عدوان بيت جن

كما طالبت فرنسا، اليوم الأحد، إسرائيل، بـ"احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها"، بعد عدوانها على بلدة بيت جن بريف دمشق. وجاء ذلك وفق منشور عبر "إكس" للقائم بالأعمال الفرنسي في سورية جان فافر.

وقال فافر إنّ فرنسا "تؤكّد أهمية حفظ وحدة ‎سورية وسيادتها واستقرارها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية فضّ الاشتباك (المبرمة بين الجانبَين عام 1974)"، معرباً عن قلق باريس "إزاء المعلومات التي تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة بيت جن"، كما دعا "جميع دول المنطقة إلى الانخراط في الجهود الجارية لتمكين سورية من أن تصبح مركزاً للسّلام والأمن والاستقرار لصالح الشعب السوري والمنطقة بأكملها".

ويحاول الاحتلال تثبيت إحكام قبضته على قمة جبل الشيخ، التي احتلها بعد إسقاط نظام الأسد، لما تتمتع فيه من مزايا جغرافية تمكّنه من إطباق المراقبة والتتبع وصولاً لدمشق ومساحة واسعة من لبنان. إلى ذلك، وصف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، التوغلات العسكرية الإسرائيلية في أراضي بلاده بـ"المستفزة". وشدد في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، مساء الجمعة، على أنّ دمشق "لن تذهب إلى ما تريده إسرائيل"، موضحاً أن الأخيرة تحاول عبر التوغلات العسكرية "استفزاز الدولة السورية"، وأضاف: "نحن في موقع لا يسمح لنا أن نذهب إلى ما تريده إسرائيل من خلال استفزازاتها"، معتبراً أن "منطق الغرور والقوة لدى إسرائيل يعمي بصرها".