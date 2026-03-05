- تواجه الدفاعات الجوية الأميركية صعوبات في اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية، مما يثير قلقاً حول حماية المصالح الأميركية، وسط انتقادات سياسية بشأن قدرة الرئيس على شن هجمات دون موافقة الكونغرس. - تسعى الولايات المتحدة لتسريع إنتاج الأسلحة وتدمير مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية، مع طلب البنتاغون تمويلاً إضافياً بقيمة 50 مليار دولار، وسط انقسام سياسي حول الهجمات على إيران. - تواجه الولايات المتحدة تحديات في إنتاج الأسلحة بسرعة لتعويض المخزونات المستنزفة، مما يدفع المحللين للمطالبة بتغيير الاستراتيجية وزيادة القدرة الإنتاجية وفقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025.

أبلغ مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى أعضاء الكونغرس الأميركي، في جلسة مغلقة أول أمس الثلاثاء، بأنّ الدفاعات الجوية الأميركية "قد لا تتمكن من اعترض جميع الطائرات المسيّرة الإيرانية وإسقاطها، وأنّ بعضها، لا سيما من طراز (شاهد) تمثل تحدياً كبيراً"، وذلك حسبما نشرت شبكة "سي أن أن" وصحيفة ذا غارديان البريطانية، بينما تشير تقارير إلى أن واشنطن تسعى لإعادة ملء مخزونها من الصواريخ الدفاعية سريعاً.

وتؤكد هذه المعلومات ما سبق أن صرح به السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الثلاثاء، حيث قال "أخبرونا في تلك الغرفة بأنّ مزيداً من الأميركيين سيموتون وأنهم لن يتمكنوا من إيقاف الطائرات بدون طيار". ولقيت هذه التصريحاته انتقاداً حاداً من الجمهوريين، متهمين ميرفي بأنه ينشر معلومات "سرّية" عن ضعف الدفاع عن المسيّرات. ورغم طرح مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، تصويتاً يقيّد قدرة ترامب في شنّ هجمات دون موافقة الكونغرس، إلا أنّ الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس صوّتوا لصالح رفض تمريره.

وحسبما ذكر مصدران مطلعان لشبكة "سي أن أن"، فإنّ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان دان كين، قالا إنّ هذه المسيّرات "تمثل مشكلة أكبر مما كان متوقعاً، حيث تطير على ارتفاع منخفض بسرعة بطيئة مما يجعلها أكثر قدرة على تجاوز الدفاعات الجوية مقارنة بالصواريخ الباليستية". وأشارت "ذا غارديان"، نقلاً عن مصادر إلى أنّ هيغسيث وكين أكدا أنه نتيجة لذلك، تركّز الولايات المتحدة على تدمير مواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التقليدية بأسرع وقت ممكن.

وتعقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداً الجمعة، اجتماعاً في البيت الأبيض مع كبار مسؤولي شركات المقاولات العسكرية الأميركية، لمناقشة تسريع إنتاج الأسلحة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء رويترز عن خمسة مصادر مطلعة. يأتي ذلك تزامناً مع مساعي وزارة الحرب لإعادة ملء المخزونات. وتقول إدارة ترامب إن هجماتها قد تمتد لبضعة أسابيع، وقد عدّلت أهدافها من إسقاط النظام إلى تدمير الصواريخ الباليسيتة والبرنامج النووي وضمان ألا تهدد إيران جيرانها.

ويتزامن هذا الاجتماع مع طلب البنتاغون تمويلاً قدره 50 مليار دولار، لهذه الأغراض. ورغم حالة الاحتقان بين الديمقراطيين وترامب بسبب الهجمات على إيران، إلا أنه لا يبدو أن هناك نية لدى الحزب الديمقراطي لمنع التمويل. ونقلت صحيفة بوليتيكو عن كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جاك ريد قوله إنه لا يستبعد تقديم تمويل إضافي إذا رأت اللجنة أنه ضروري لسدّ النقص في الأسلحة الدفاعية وإعادة ملء المخزون.

غير أنّ المشكلة أنه حتى في حال اعتماد هذا التمويل، فإنّ إنتاج الأسلحة الأميركية يستغرق مدداً طويلة، وقد أشارت تقارير إلى أنّ الرئيس ترامب سيطلب تسريع مدد الإنتاج واختصار الوقت. وطبقاً لمراكز الأبحاث في واشنطن، استنزفت حرب الـ12 يوماً على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، نحو 150 صاروخ ثاد عالي التكلفة، إضافة إلى صواريخ دفاعية أخرى استخدمتها واشنطن العام الماضي للدفاع عن هجمات الحوثيين في اليمن. وتشير تعاقدات وزارة الحرب المعلنة لعامي 2025 و2026 إلى إنتاج 12 إلى 13 صاروخاً فقط في العام الواحد، مما دفع محللين لمطالبة واشنطن بتغيير استراتيجيتها والنظر في بدائل أقل تكلفة وأكثر كفاءة، وزيادة القدرة الإنتاجية.

ويلزم قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025، الوزير هيغسيث بإعداد تقرير مفصّل يتضمن كيفية ضمان أن تكون هناك مجموعة واسعة من الذخائر في جميع أنحاء العالم، كما ينص القانون على أنه يجب على البنتاغون وضع خطة لملء المخزونات إلى مستويات لازمة لتمكين القوات الأميركية من خوض صراعات متعددة في وقت واحد.