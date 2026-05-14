واشنطن تستضيف جولة ثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان

- انطلقت الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، بمشاركة مسؤولين كبار من الجانبين، لبحث القضايا الخلافية، بما في ذلك نقاط الحدود المتنازع عليها وإطار التفاوض، مع التركيز على مسارين: سياسي لنزع السلاح، وآخر لتحقيق السلام. - يطالب الجانب اللبناني بانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية، بينما تؤكد إسرائيل أن الانسحاب غير مطروح طالما يواصل حزب الله إطلاق النار وتهديد المستوطنات الشمالية. - تتزامن المحادثات مع غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

تنطلق اليوم الخميس، في واشنطن، الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، فيما وُصف بأنه "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية". وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يشارك في هذه الجولة للمرة الأولى مسؤولون كبار من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية. ومن المقرر أن تستمر المحادثات يومين في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بقيادة مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية مايك نيدهام، وبمشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشيل عيسى.

ويترأس الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، إلى جانب مستشارة شؤون الشرق الأوسط في السفارة. كما ينضم للمرة الأولى طاقم عمل قادم خصيصاً من إسرائيل، يضم رئيس الشعبة الاستراتيجية في هيئة التخطيط بجيش الاحتلال العميد عميحاي ليفين، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي يوسي درزنين، والقائم بأعمال الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن العميد إريك بندوف.

في المقابل، يصل الوفد اللبناني بتمثيل أصغر، وفق "يديعوت أحرونوت"، ويضم سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفير اللبناني في واشنطن، إضافة إلى الملحق العسكري اللبناني في الولايات المتحدة، في أول مشاركة له بهذه المحادثات. كما ينضم إلى الوفد الدبلوماسي اللبناني سيمون كرم، السفير السابق في واشنطن، الذي عيّنه الرئيس اللبناني جوزاف عون رئيساً للوفد اللبناني المفاوض.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يكرر الجانب اللبناني مطالبته بانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية، في حين ستؤكد إسرائيل أن الانسحاب "غير مطروح" طالما يواصل حزب الله إطلاق النار وتهديد المستوطنات الشمالية. كما سيناقش الطرفان نقاط الحدود المتنازع عليها، وفق الصحيفة العبرية، إلى جانب إعادة تحديد إطار التفاوض، مع بحث مسارين أساسيين: الأول سياسي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، والثاني يتعلق بنزع سلاح حزب الله.

تقارير عربية لبنان يتجهّز للجولة الثالثة من محادثات واشنطن الخميس

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حزب الله "لن يوقف طوعاً" إطلاق النار ويبدأ بتفكيك ترسانته العسكرية، مشيراً إلى أن أي انسحاب إسرائيلي "ليس مطروحاً على الطاولة" طالما يواصل الحزب إطلاق النار وتهديد إسرائيل. ووفق التقرير، وسّع حزب الله خلال الأيام الماضية نطاق هجمات الطائرات المسيّرة لتصل إلى مناطق أبعد من المستوطنات الشمالية، وصولاً إلى نهاريا وعكا.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على بلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مساء الأربعاء، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدتان، وإصابة 12 آخرين بجروح. كما أدت غارة على بلدة حاروف إلى استشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة رومين عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة مواطن بجروح. وفي بلدة زبقين بقضاء صور، أُصيب 9 أشخاص بجروح، بينهم 4 سيدات، جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.