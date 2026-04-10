واشنطن تستدعي سفير العراق بعد استهداف منشأة دبلوماسية في بغداد

- استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو السفير العراقي نزار الخير الله بعد هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد، مشددًا على إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه الهجمات. - تعرضت منشآت دبلوماسية أمريكية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ، متهمة جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، مما أدى إلى أضرار وإصابات بين المدنيين. - أكدت الولايات المتحدة أنها لن تتسامح مع الهجمات على مصالحها، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو استدعى السفير العراقي نزار الخير الله، الخميس، عقب تعرّض منشأة دبلوماسية أميركية رئيسية في بغداد لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت سابق، إن جماعة مسلحة عراقية، اتهمتها بالتحالف مع إيران، شنت عدة هجمات بطائرات مسيّرة قرب مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد ومطار بغداد الدولي. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن لاندو أقرّ بجهود قوات الأمن العراقية في التعامل مع التطورات، لكنه شدد في الوقت نفسه على "إخفاق الحكومة العراقية في منع هذه الهجمات".

ساعدونا على وقف الهجمات الإرهابية ضد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أو أي مكان أخر.



إذا كان لديكم أي معلومات عن الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران أو عن الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، أرسلوها إلينا اليوم.



Help us stop the terrorist attacks on the US embassy… pic.twitter.com/YuYn1RSZmX — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 9, 2026

ووفق البيان، فإن "هذه الهجمات استهدفت موظفين ومنشآت دبلوماسية أميركية، بما في ذلك كمين استهدف دبلوماسيين أميركيين في بغداد بتاريخ 8 أإريل/ نيسان"، مشيراً إلى أنها تأتي "ضمن سلسلة من مئات الهجمات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، والتي طاولت مواطنين أميركيين ومصالح دبلوماسية وتجارية، إضافة إلى استهداف دول مجاورة ومؤسسات عراقية ومواطنين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق". كما أكد أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق".

9 نيسان / أبريل 2026



ملخص اجتماع نائب وزير الخارجية لاندو مع السفير العراقي الخير الله



استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، اليوم السفير العراقي، نزار الخير الله، للتعبير عن… pic.twitter.com/zBH5ePFUOZ — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 9, 2026

وشهدت الساحة العراقية، مساء الثلاثاء، سلسلة هجمات متزامنة بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مركز الدعم اللوجستي الأميركي "فيكتوري"، وتسبب في تضرر مناطق سكنية، وأوقعت قتيلاً وإصابات بين المدنيين. ووفق ما نقلته محطات إخبارية محلية ورصد ميداني، تعرضت قاعدة فيكتوري الواقعة قرب مطار بغداد الدولي إلى هجوم بأكثر من خمسة صواريخ ومسيّرات في توقيت متقارب.