واشنطن ترصد مكافأة مالية لقاء معلومات عن زعيم "أنصار الله الأوفياء"

- صنفت وزارة الخارجية الأميركية حيدر الغراوي، زعيم "أنصار الله الأوفياء"، كإرهابي، مع مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، بسبب هجماته على منشآت دبلوماسية أميركية وقتله لمدنيين وجنود أميركيين. - أدرجت واشنطن أيضاً زعماء كتائب حزب الله وسيد الشهداء على لائحة الإرهاب، مما يعكس تصعيداً ضد الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران. - تمتلك "أنصار الله الأوفياء" جناحاً سياسياً ضمن ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما يعقد المشهد السياسي العراقي ويثير ردود فعل متباينة.

في ثالث إجراء من نوعه خلال أقل من أسبوعين، صنفت وزارة الخارجية الأميركية زعيم جماعة "أنصار الله الأوفياء" العراقية حيدر الغراوي على لائحة الإرهاب، معلنة عن مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لقاء أي معلومات عن مكانه. وجاء في إعلان صدر عن برنامج معني بملاحقة المطلوبين للولايات المتحدة، أن الغراوي والمعروف أيضاً بحيدر السعيدي، "يقود مليشيا هاجمت منشآت دبلوماسية أميركية وقتلت مدنيين عراقيين وجنوداً أميركيين"، وطالب البيان بـ"المساعدة في إيقاف هذا الإرهابي".

ومنذ الرابع عشر من الشهر الحالي، أدرجت واشنطن كلاً من زعيم كتائب حزب الله أحمد الحميداوي، وزعيم كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي على لائحة الإرهاب، ليُضاف إليهما اليوم حيدر الغراوي، زعيم "أنصار الله الأوفياء"، وخصصت واشنطن مكافآت تبلغ عشرة ملايين دولار لكل شخص لقاء معلومات عنه.

ولحركة "أنصار الله الأوفياء" جناح سياسي، ودخلت الانتخابات الأخيرة ضمن "ائتلاف إعمار وتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحصلت على أربعة مقاعد برلمانية. ويعتبر الغراوي (47 عاماً)، أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة ضمن ما يُعرف بـ"تنسيقية المقاومة العراقية"، التي نفذت سلسلة هجمات واسعة على المصالح الأميركية خلال الفترة الأخيرة، ضمن جبهة الإسناد لغزة ولبنان، وصولاً إلى الانخراط إلى جانب إيران في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر عضو جماعة "أنصار الله الأوفياء" محمد الدراجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القرار كان "متوقعاً"، مضيفاً أن "وضع مكافآت مالية على قادة المقاومة الذين وقفوا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل هو ردة فعل متوقعة ولا أثر له، في حال قرر العراقيون أنفسهم أنه لا أثر له"، في إشارة منه إلى أهمية رفض القوى السياسية العراقية للإجراءات الأميركية.

من جانبه، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي إن الإجراء يستهدف بشكل مباشر مكوناً أساسياً في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، حيث يمتلك الغراوي أربعة مقاعد داخل الائتلاف ضمن الجناح السياسي الذي شارك بالانتخابات. واعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تصنيف شخصيات عراقية بالإرهاب ووضع مكافآت مالية يعني أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى أقصى حد في مواقفها ضد من تسميهم حلفاء إيران بالعراق".