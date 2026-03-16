واشنطن ترسل قوات "المارينز" إلى المنطقة: أهداف وسيناريوهات متوقعة

- أرسلت الولايات المتحدة 2500 جندي، بما في ذلك الفرقة 82، إلى المنطقة في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بهدف السيطرة على اليورانيوم المخصب وموارد النفط. - تسعى إسرائيل لتقسيم إيران كتهديد طويل الأمد، لكن استمرار الحرب قد يؤدي إلى أزمة لاجئين مشابهة لسورية، مما يثير قلق الدول الأوروبية. - دعوة ترامب لحماية مضيق هرمز قوبلت بالانتقادات بسبب الدعم الصيني لإيران، وصعوبة السيطرة على المضيق بسبب التواجد الإيراني القوي.

مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، تصل خلال أيام قوات خاصة ومشاة البحرية الأميركية التي يطلق عليها "المارينز"، وتُستخدم غالباً في الهجمات البرية وللإنزال خارج الخطوط في الحروب. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية عن سبب إرساله 5 آلاف من مشاة المارينز إلى المنطقة، فهاجم الصحافية ووصفها بأنها شخصية مزعجة، رافضاً الإجابة عن سؤالها.

وحرك بالفعل الجيش الأميركي نحو 2500 من مشاة البحرية وجنود بحريين آخرين، بما في ذلك أنواع معينة من القوات الخاصة. كما أُلغي تدريب بعض القوات الخاصة لإرسالها إلى المنطقة، وهي الفرقة 82 التي دربت على تنفيذ مهام السيطرة على مطارات وبنية تحتية حيوية والمساعدة في عمليات إجلاء طارئة، مع إرسال سفينة الهجوم البرمائي طرابلس، وهي واحدة من أحدث السفن في الأسطول الأميركي وأكثرها كفاءة، وتشارك في عمليات الهجوم على السواحل عبر العمليات الخاصة.

ومن جانبه، قال الدبلوماسي الأميركي الأسبق في المنطقة وليام لورانس، مدير الدراسات الإقليمية في مجلس العلاقات الأميركية العربية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أحد السيناريوهات الأكثر احتمالاً لإرسال مشاة البحرية وقوات خاصة هو محاولة دخول إيران والحصول على اليورانيوم المخصب، حتى يقول: "لم أدمر البرنامج النووي فقط، وإنما حصلت أيضاً على اليورانيوم المخصب".

وأوضح لورانس أن هناك سيناريوهات أخرى، من بينها محاولة الاستيلاء على موارد النفط كما حاول في سورية ويحاول في فنزويلا، مضيفاً: "هناك سيناريوهات كثيرة لما قد يحاول ترامب فعله. قد يحاول إسقاط النظام بقوات خاصة كما فعل في فنزويلا، رغم أنه لم يسقطه، لكنه يعتقد أنه فعل. لذا لا أعتقد أن ترامب يعرف بالتأكيد ما سيفعله بالقوات بعد. أعرف أن لديهم اقتراحات وخططاً مختلفة يمكن تنفيذها، لكن يبقى أن نرى ما سيقرره ترامب بشكل متهور في النهاية".

وقدر لورانس أن ترامب سيستمر في هذه الحرب إلى أن يواجه ضغطاً يجبره على التراجع، سواء بسبب الاقتصاد الأميركي أو السياسة الداخلية بما فيها الانتخابات. وقال: "سيستمر ترامب ما دام يريد. وسيعتبر أنه فاز عندما يريد أن يقول إنه فاز، وسيوقف الحرب عندما يشعر بها في عظامه كما يقول. المتغيران الرئيسيان في رأيي لإيقاف ترامب الحرب هما الاقتصاد الأميركي، والسياسة الداخلية الأميركية والانتخابات النصفية، وعندما يواجه ضغطاً داخلياً وأخباراً اقتصادية وسياسية سيئة كافية في الانتخابات التمهيدية التي بدأت بالفعل، سيحاول الإسراع في إنهاء الحرب وإيجاد مخرج ويعلن النصر مهما حدث فعلياً".

إسرائيل تفضل استمرار الحرب وتقسيم إيران

وأشار إلى أن ترامب يقال له من قبل المستشارين المؤيدين لهذه الحرب ومهندسيها إنهم قريبون من النصر، وإنهم أزالوا رأس النظام الإيراني ويمكنهم السيطرة على موارده، ويمكنهم خلق وضع مشابه لفنزويلا إذا استمروا في الهجمات، لافتاً إلى أن "هذه الحجج تأتي من إسرائيل وأصدقاء إسرائيل أكثر من أي شخص آخر". وأكد أن ما تفضّله إسرائيل هو تقسيم إيران وإبعادها بوصفها تهديداً طويل الأمد لإسرائيل، مضيفاً أن "ذلك ستكون له آثار سلبية جداً على الدول المحيطة بإيران، بما فيها أوروبا، وأن أوروبا تتذكر أزمة سورية وتقول لترامب إنهم يريدون إنهاء هذه الحرب الآن، لكنه لا يستمع إليها".

وذكر لورانس أن "هذه الحرب في كثير من النواحي هي حرب نتنياهو التي دافع عنها طوال مسيرته المهنية، وحصل أخيراً على فرصته"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريدها أن تستمر مدة أطول بكثير. وقال: "نتنياهو سيستمر في هذه الحرب ما دام يستطيع. لكن كما في حرب غزة، سيكون الأميركيون هم الذين يحاولون دائماً إنقاذ إسرائيل، وأيضاً إنقاذ إسرائيل من نفسها بإيقاف هذه الحرب أسرع مما يريده نتنياهو. إذا نجح نتنياهو، فستستمر الحرب حتى يتم تدمير الدولة والمجتمع الإيراني تماماً، ويختفي الجيش والمؤسسات بما فيها منشآت النفط. وقد نواجه أزمة لاجئين مشابهة لسورية، حيث يغادر ملايين الإيرانيين فقط للبقاء على قيد الحياة إذا تم تدمير الاقتصاد والدولة تماماً".

دعوة ترامب إلى تأمين السفن في مضيق هرمز "غير واقعية"

وفي ما يخص دعوة ترامب دولاً مستوردة للنفط من المنطقة إلى حماية مضيق هرمز، قال: "ترامب لديه عادة جعل الأميركيين يقبلون، أو على الأقل يستعدون لإعلانات سياسية متهورة واستبدادية عبر تغريدات. والآن يمارس دبلوماسية متهورة واستبدادية عبر التغريدات، حيث يعلن للدول ما يريده ثم يتوقع منها الامتثال، وإلا بدأ ينتقدها. كان من المثير للاهتمام رؤية كيف رواغت فرنسا بقولها إنها ستقدم 10 سفن ثم لم تفعل. كان مثيراً للاهتمام أيضاً كل الانتقادات التي وجهها إلى كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا".

ووصف فكرة ترامب بأن "الصينيين والفرنسيين والبريطانيين سيعملون معاً من أجل تأمين مضيق هرمز للسماح بمرور ناقلات النفط، الذي يذهب معظمه إلى الصين"، بأنها "خيالية"، وقال: "كما تعلم، موقف الصين هو دعم إيران في هذه الحرب، بما في ذلك مقاومتها، وهم يقدمون لها أسلحة ومساعدات إنسانية ومعلومات وأنواعاً أخرى من الدعم حتى تتمكن من الصمود أمام هذا الهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك مساعدتها في منع مرور مضيق هرمز. قد يعتقد ترامب أنه ذكي للغاية من خلال تحدي الصين وقوله لهم: انظروا، يجب عليكم العمل على مرور نفطكم عبر المضيق وإلا فسأجعلكم تعانون لأنكم لن تحصلوا على النفط، لكن الصينيين لن يقبلوا التعليمات من ترامب. سيفعلون ما يريدونه، ولن يتعاونوا بالتأكيد مع الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها في ما يخص مضيق هرمز".

وعن مدى إمكانية سيطرة واشنطن على مضيق هرمز وإجبار طهران على عدم تهديد ناقلات النفط، قال: "أعتقد أن القول في هذه النقطة أسهل من الفعل، لأن الساحل الإيراني موجود هناك مباشرة. وهناك مئات القوارب الإيرانية الصغيرة، وطائرات إيرانية من دون طيار فعالة، وصواريخ قصيرة المدى يمكن استخدامها تقريباً في حرب عصابات لمواصلة استهداف السفن الأميركية. ولهذا السبب، قال ترامب اليوم إنه قد يكون هناك صاروخ أو طائرة من دون طيار، لكن السفن بمعظمها ستمر. لكن إذا كنت تعرف شيئاً عن صناعة التأمين وكيف تريد الشركات حماية بحارتها، كما رأينا في بداية الصراع الروسي الأوكراني وكل ما حدث للبحارة، فإن ما يردده ترامب، قولاً أسهل كثيراً من الفعل".