واشنطن ترسل دبلوماسية إلى فنزويلا في سياق استئناف العلاقات

وصلت الرئيسة الجديدة للبعثة الأميركية في كاراكاس إلى فنزويلا، السبت، في سياق الاستئناف التدريجي للعلاقات بين البلدين بعد أقل من شهر على اختطاف واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله. وبحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، فإن الطائرة التي تنقل القائمة بالأعمال الأميركية لورا دوغو حطت في مطار قرب كاراكاس عند الساعة الثالثة عصراً (19:00 بتوقيت غرينتش).

على صعيد آخر، أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، الجمعة، عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ الصيت، بعد أقل من شهر على اعتقال قوات أميركية مادورو في كاراكاس. وقالت رودريغيز في خطاب أمام المحكمة العليا: "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان.

وأضافت: "سيكون قانوناً يهدف إلى معالجة الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين". كما تعهدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد الذي تصفه المعارضة ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت: "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم مركزَ احتجاز، ستصبح مركزاً اجتماعياً ورياضياً وثقافياً".

وأعلنت رودريغيز أيضاً اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد". وحضر الخطاب أبرز الشخصيات في الحكومة، وهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، ورئيس البرلمان خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، والمدعي العام طارق ويليام صعب.

وبعد أيام من اعتقال مادورو على أيدي قوة أميركية خاصة في الثالث من يناير/كانون الثاني ونقله لمحاكمته في الولايات المتحدة بتهم تهريب مخدرات، وعدت الحكومة الفنزويلية بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن عمليات الإفراج تجرى على دفعات صغيرة ومتفرقة. ويقبع في سجون فنزويلا ما لا يقل عن 711 سجيناً سياسياً، من بينهم 65 أجنبياً، وفق منظمة "فور بينال" غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن السجناء السياسيين. وبحسب السلطات، فقد أُطلق سراح أكثر من 800 سجين سياسي من دون أن تطلق عليهم هذه التسمية، مؤكدة أن عمليات الإفراج بدأت قبل اعتقال مادورو.

(فرانس برس)