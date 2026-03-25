واشنطن ترسل خطة من 15 بنداً إلى إيران تبدأ بهدنة مدتها شهر

- أرسلت الولايات المتحدة خطة من 15 بنداً إلى إيران عبر باكستان لإنهاء الحرب، تشمل مناقشة البرامج الصاروخية والنووية وفتح مضيق هرمز. - تتضمن الخطة تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وقف تخصيب المواد النووية، تسليم المواد المخصبة، تدمير المنشآت النووية، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية. - في حال موافقة إيران، سيتم رفع العقوبات ومساعدتها في تطوير مشروع نووي مدني، لكن احتمال قبول إيران ضعيف، مما يترك احتمال انهيار المسار قائماً.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بنداً لإنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول بدء مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية.

وذكرت الصحيفة أن الخطة سلمت إلى إيران عبر باكستان التي أعلنت الثلاثاء استعدادها للوساطة بين الطرفين. ووفق الصحيفة، لم يتضح مدى انتشار الخطة بين المسؤولين الإيرانيين، وما إذا كانت إيران ستوافق عليها كأساس للمفاوضات، كما لم يتضح موقف إسرائيل من هذا المقترح.

وكشفت الصحيفة أن الخطوط العريضة للخطة تتناول برامج إيران الصاروخية الباليستية والنووية، كذلك المسارات البحرية، في إشارة إلى إغلاق طهران مضيق هرمز أمام حركة الشحن ما هدد بأزمة اقتصادية عالمية.

وفي السياق، كشفت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، أن مستشاري ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يدفعان، بموافقته، نحو آلية تقوم على إعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر، تُناقش خلاله الأطراف اتفاقاً من 15 نقطة، في صيغة تشبه التفاهمات التي جرى الحديث عنها سابقاً في غزة ولبنان. وأضافت القناة أنّ هذا السيناريو، القائم على اتفاق مبادئ سريع وفضفاض، يثير قلق المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، خشية أن تخرج إيران منه في موقع أقوى.

وبحسب ما أوردته القناة، فإنّ المطالب الأميركية من إيران تشمل: تفكيك القدرات النووية المتراكمة، والتعهد بعدم السعي مطلقاً إلى امتلاك سلاح نووي، ووقف تخصيب المواد على الأراضي الإيرانية، وتسليم كل المواد المخصبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن جدول زمني قريب يُتفق عليه، وإخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها، وإتاحة كل المعلومات داخل إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تشمل نقاط واشنطن تخلي إيران عن "عقيدة الوكلاء"، ووقف تمويل وتسليح أذرعها في المنطقة، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا كممر بحري حر لا يغلقه أحد، على أن يُبحث ملف الصواريخ لاحقاً مع فرض قيود على العدد والمدى، وحصر استخدامها في "الدفاع عن النفس".

وفي حال موافقة إيران، سترفع عنها جميع العقوبات، كما ستجري مساعدتها في تطوير مشروع نووي مدني في بوشهر لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى رفع التهديد بإعادة تفعيل آلية "سناب باك". لكن القناة العبرية لفتت إلى أن احتمال قبول طهران بهذه البنود يبدو ضعيفاً جداً، ما يعني أن احتمال انهيار المسار لا يزال قائماً، إلى جانب احتمال آخر يقضي بالتوصل إلى اتفاق إطار عام وتأجيل التفاصيل الخلافية إلى مرحلة لاحقة.

وقال ترامب، الاثنين، إنّ الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومَين الماضيَين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وحدد ترامب الشروط الأميركية للمفاوضات مع إيران، قائلاً إنها تتضمن 15 نقطة، بما في ذلك تقليص برنامج الصواريخ الباليستية، وعدم الحصول على سلاح نووي أو الاقتراب من الحصول عليها ومنع التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب والسلام في المنطقة، وقال للصحافيين: "إذا حدث هذا، فستكون بداية رائعة لإيران لتبني نفسها من جديد، وهذا كل ما نريده وهو أمر رائع لإسرائيل ولدول المنطقة الأخرى السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين بشكل خاص. لذا هو أمر رائع لهم جميعاً".