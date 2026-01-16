واشنطن تدفع بحاملة الطائرات لينكولن إلى المنطقة

أفادت وسائل إعلام أميركية يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة في أعقاب التهديدات الموجهة ضد إيران. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والعديد من السفن المرافقة لها تتحرك من بحر الصين الجنوبي إلى المنطقة، ومن المتوقع وصولها في غضون أسبوع تقريبا. كما يجري نشر أسلحة ومعدات دفاعية إضافية، وقد تتبعها طائرات مقاتلة.

وبالمثل، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي بأن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تتجه نحو المنطقة. ولم يؤكد البنتاغون عملية النشر بعد. ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصادر عسكرية أنه يجري إرسال حاملة طائرات أميركية واحدة على الأقل إلى المنطقة، رغم أنها لم تحدد أي واحدة منها.

إلى ذلك، حثّ العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إدارة ترامب على إرجاء توجيه ضربات ضد إيران، وذلك وفقا لدبلوماسي عربي مطلع على الأمر تحدث لوكالة أسوشييتد برس. وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الحساسة، إن "كبار المسؤولين من مصر وعُمان والمملكة العربية السعودية وقطر أثاروا مخاوف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من أن التدخل العسكري الأميركي من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي ويزعزع استقرار منطقة مضطربة بالفعل".

ومنذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة الإيرانية قبل أكثر من أسبوعين، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالتدخل الأميركي في البلاد. واندلعت الاحتجاجات، من بين أمور أخرى، بسبب أزمة اقتصادية خطيرة وتضخم مرتفع واستياء واسع النطاق من القيادة في طهران. وقد قمعت قوات الأمن الإيرانية الاحتجاجات بوحشية، مع ورود تقارير عن سقوط آلاف القتلى.

(أسوشييتد برس)