واشنطن تدعم "حق دفاع باكستان عن نفسها" ضد أفغانستان

- الولايات المتحدة تدعم باكستان في حقها بالدفاع عن نفسها ضد هجمات طالبان، بعد الضربات الجوية الباكستانية على أفغانستان وتصاعد التوترات بين البلدين. - أليسون هوكر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت تعازي الولايات المتحدة لباكستان في الأرواح التي فقدت، بينما دعت بريطانيا والصين إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار. - الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أشاد بالقيادة الباكستانية، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي أقامها مع باكستان، رغم التوترات السابقة بسبب دعمها لطالبان.

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها لباكستان عقب الضربات التي شنتها على أفغانستان وإعلانها الحرب على حكومتها، في أعقاب اشتباكات بين الجانبين. وكتبت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، عبر منصة إكس، بعد محادثات مع مسؤول باكستاني، أن واشنطن "تواصل متابعة الوضع من كثب"، مؤكدة دعمها "حق باكستان في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات طالبان".

وأضافت أنها قدمت لوزيرة الخارجية آمنة بلوش تعازي الولايات المتحدة "للأرواح التي فُقدت في النزاع الأخير بين باكستان وطالبان". إلا أن منشور هوكر المقتضب لم يدعُ إلى وقف القتال. وكانت بريطانيا قد دعت في وقت سابق إلى "خفض التصعيد"، فيما حثت الصين على وقف إطلاق النار، وعرضت إيران التوسط.

وشنت باكستان ضربات جوية على مدن رئيسية في أفغانستان، في أخطر هجمات لها منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في عام 2021 مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد. وتسببت الحرب في أفغانستان بتوتر علاقات الولايات المتحدة مع باكستان، إذ لم يكن يريد الرئيس السابق جو بايدن التعامل مع إسلام آباد بسبب دعمها السابق لحركة طالبان، فيما كانت واشنطن تدعم حكومة موالية للغرب. إلا أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أقام، بعد عودته إلى البيت الأبيض، علاقات وثيقة مع باكستان، التي قالت إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام لوساطته بوقف إطلاق النار في إقليم كشمير العام الماضي. وعندما سُئل عن الضربات على أفغانستان، في وقت سابق الجمعة، أشاد ترامب برئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف، قائلاً: "لديكم رئيس وزراء عظيم، لديكم جنرال عظيم هناك، لديكم قائد عظيم. هما شخصان أكنّ لهما احتراماً كبيراً".

(فرانس برس)