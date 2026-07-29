واشنطن تدرس رفض سفير باريس الجديد بعد انتقادات فرنسية لسجلها الحقوقي

- تدرس الولايات المتحدة تأجيل أو رفض تعيين السفير الفرنسي بسبب انتقادات باريس لسجل واشنطن في حقوق الإنسان، مما يزيد التوترات بين البلدين في ظل خلافات حول الرسوم الجمركية وحرب إيران. - أثارت الانتقادات الفرنسية غضب إدارة ترامب، حيث اتهم نائب السفير الأميركي فرنسا بالتظاهر بـ"الغضب الأخلاقي". لم يُتخذ قرار نهائي بشأن السفير الفرنسي، لكن هناك أمل في تخفيف التوترات. - انتقدت فرنسا تصويت واشنطن ضد تمديد ولاية مفوض حقوق الإنسان، مؤكدة أن دعمها لا يعوق الحوار مع الولايات المتحدة، وأن الاختلافات لا تؤثر على جودة العلاقات الثنائية.

نقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن أربعة مصادر قولها إن الولايات المتحدة تدرس تأجيل، أو حتى رفض، تعيين المرشح الذي اختاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحددة التي دفعت فرنسا لانتقاد سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان؟ ما هي التداعيات المحتملة لرفض واشنطن للسفير الفرنسي الجديد على العلاقات بين البلدين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لمنصب السفير المقبل في واشنطن، وذلك عقب انتقادات علنية وجهتها باريس لسجل واشنطن في مجال حقوق الإنسان. وسيكون أي تحرك أميركي لتأجيل مرشح ماكرون أو رفضه أمراً غير معتاد، قد يوسع الصدع بين الحليفين، اللذين دخلا في نزاع في الآونة الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية وحرب إيران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وباريس على خلفية عدة ملفات إقليمية ودولية، وهو ما تبدى خصوصاً الاثنين الماضي، حين انسحب دبلوماسيون أميركيون من قاعة اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، بشأن أوكرانيا، أثناء إلقاء ممثل فرنسا جيروم بونافون كلمة بلاده، على خلفية تصريحات سابقة فرنسية شبهت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول استبدادية أخرى ‌في ما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. تبع ذلك اتهام نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة دان نيجريا، فرنسا بالتظاهر بـ"الغضب الأخلاقي" والسعي إلى إعطاء العالم دروساً في مختلف القضايا، بما فيها حقوق الإنسان، مؤكداً أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب فرنسا في كل مرة تعرضت فيها "حريتها للتهديد"، لكنها لن تستمر في التسامح مع ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي".

انتقادات فرنسا أثارت غضباً حقيقياً لدى بعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ورغم أن مصادر "رويترز" التي لم تسمها، أفادت بعدم اتخاذ قرار بعد بشأن قبول أوراق السفير الفرنسي الجديد، قال اثنان من هذه المصادر إن انتقادات فرنسا، التي أوردتها بعثتها لدى الأمم المتحدة بجنيف في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت غضباً حقيقياً لدى بعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

. وقال المصدران الآخران إن المسؤولين يأملون في تخفيف حدة التوترات مع فرنسا. ووفق مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل كبيرة إزاء الخطاب غير المسؤول الذي يفتقر للاحترام الصادر عن الجانب الفرنسي. نرد على تصريحاتهم بما يتناسب مع الموقف".

وكان ماكرون قد قدم الأوراق اللازمة لتعيين أوريليان لو شوفالييه، وهو مساعد سابق في قصر الإليزيه ويشغل حالياً منصب مدير مكتب وزير الخارجية جان نويل بارو، ليصبح السفير الفرنسي المقبل في واشنطن. وقال أحد المصادر إن فرنسا كانت تأمل في أن يتولى منصبه بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل. لكن العملية شهدت عراقيل منذ أن نشرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في جنيف المنشور على منصة إكس.

انتقادات فرنسية لسياسة واشنطن

وانتقدت البعثة في المنشور، السبت الماضي، واشنطن لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى في التصويت برفض اقتراح يقضي بتمديد ولاية فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أربع سنوات أخرى. وتورك منتقد صريح لأعمال إسرائيل في قطاع غزة ويدعو إلى فتح تحقيقات في حالات وفاة وقعت أثناء الاحتجاز في مراكز هجرة بالولايات المتحدة. وكتبت البعثة الفرنسية: "كانت الولايات المتحدة في الماضي منارة لحقوق الإنسان. لم تعد كذلك الآن. فالعالم لم يعد يصغي إليها".

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وفي السياق، قال أحد المصادر لـ"رويترز"، إن المنشور خضع للمراجعة واعتمد من القنوات الرسمية، نافياً ما أثير أن المنشور من كتابة موظف مبتدئ تصرف بشكل منفرد. كذك قال مسؤول دبلوماسي فرنسي إن دعم فرنسا لتجديد ولاية تورك "لا يعوق إجراء حوار وثيق مع الولايات المتحدة"، مضيفاً: "الاختلافات في الرأي بشأن تصويت لا تشكك في جودة علاقتنا أو قدرتنا على التعاون".

(رويترز، العربي الجديد)