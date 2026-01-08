واشنطن تدرس دفع أموال لسكان غرينلاند لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك

- ناقش مسؤولون أميركيون تقديم مبالغ مالية لسكان غرينلاند لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك والانضمام للولايات المتحدة، رغم رفض كوبنهاغن وغرينلاند لفكرة البيع. - أكد الرئيس ترامب على أهمية غرينلاند للأمن القومي الأميركي، مشيرًا إلى عدم قدرة الدنمارك على حمايتها، مع إبقاء خيار التدخل العسكري مطروحًا. - قوبلت تصريحات ترامب بتنديد واسع من كوبنهاغن وأوروبا، مؤكدين حق الدنمارك وغرينلاند في تقرير مصيرهما، وسط العلاقات الدفاعية المشتركة في حلف الناتو.

كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولين أميركيين ناقشوا إمكانية تقديم مبالغ مالية مباشرة لسكان غرينلاند، في إطار مسعى لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة. وأوضح مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن قيمة المبالغ والآليات اللوجستية لأي دفعات محتملة لا تزال غير محسومة، غير أن النقاشات شملت أرقاما تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف دولار للفرد.

وتقدم فكرة الدفع المباشر، بحسب المصادر، تفسيرا لكيفية محاولة واشنطن "شراء" الجزيرة التي يقطنها نحو 57 ألف نسمة، رغم تأكيد السلطات في كوبنهاغن وفي غرينلاند أن الإقليم ليس معروضا للبيع. وفي هذا السياق، كتب رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على فيسبوك، الأحد: "كفى... لا مزيد من أوهام الضم"، وذلك عقب تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده للصحافيين رغبة واشنطن في الاستحواذ على الجزيرة.

وبحسب أحد المصادر، سعى مسؤولو البيت الأبيض إلى استثمار الزخم السياسي عقب عملية خاطفة استهدفت رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، لتحقيق أهداف جيوسياسية أميركية طويلة الأمد. وأكد ترامب، الأحد، على متن طائرة الرئاسة، أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي"، معتبرا أن الدنمارك "لن تتمكن من توفيرها"، ومشددا على "أهميتها الاستراتيجية البالغة".

وأشار مصدر مطلع إلى أن فكرة دفع مبالغ مالية دفعة واحدة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر جدية خلال الأيام الماضية، مع بحث قيم أعلى قد تصل إلى 100 ألف دولار للفرد، بما يعني كلفة إجمالية تقارب ستة مليارات دولار. ومع ذلك، تبقى تفاصيل أساسية عالقة، بينها توقيت وآلية الصرف، وما الذي تتوقعه واشنطن تحديدا من سكان غرينلاند في المقابل. ورغم تفضيل الإدارة الأميركية مسار الشراء أو القنوات الدبلوماسية، قال البيت الأبيض إن خيار التدخل العسكري لا يزال واردا.

وعند سؤال البيت الأبيض عن مناقشات شراء الجزيرة، بما في ذلك تقديم مبالغ مباشرة للسكان، جرت إحالة "رويترز" إلى تصريحات المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وأقرت ليفيت بأن ترامب ومساعديه في الأمن القومي "يدرسون آلية تنفيذ عملية الشراء المحتملة"، فيما قال روبيو إنه سيلتقي نظيره الدنماركي الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث ملف غرينلاند. في المقابل، امتنعت السفارة الدنماركية عن التعليق، ولم يرد مكتب ممثل غرينلاند في واشنطن على طلبات مماثلة.

وكانت تصريحات ترامب ومسؤولين في البيت الأبيض بخصوص غرينلاند قد قوبلت بتنديد واسع من كوبنهاغن وعواصم أوروبية عدة، والتي شددت على أنه لا حق لواشنطن في تقرير مصير غرينلاند، ولا سيما أن الولايات المتحدة والدنمارك حليفتان في حلف شمال الأطلسي وترتبطان باتفاقية دفاع مشترك. وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك بيانا مشتركا، الثلاثاء، أكدت فيه أن الدنمارك وغرينلاند وحدهما تملكان حق البت في علاقاتهما.

ولطالما أثار ترامب الجدل بشأن ما يصفه بحاجته إلى ضم غرينلاند، مستندا إلى اعتبارات تتعلق بغناها بالمعادن الضرورية للتطبيقات العسكرية المتقدمة، وإلى رؤية أوسع يعتبر فيها أن نصف الكرة الغربي ينبغي أن يخضع للنفوذ الجيوسياسي الأميركي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن نقاشات داخلية حول كيفية ضم الجزيرة جرت منذ ما قبل تولي ترامب منصبه، لكنها تسارعت في الآونة الأخيرة.

