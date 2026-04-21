- يحقق البيت الأبيض في وفاة أو اختفاء 11 عالماً في مجالات حساسة مثل الأمن القومي والأسلحة النووية، مما أثار تساؤلات حول صلة محتملة بين الحوادث. - يقود مكتب التحقيقات الفيدرالي جهود البحث بالتعاون مع وزارتي الطاقة والدفاع، بعد أن لفتت القضايا انتباه الرئيس السابق دونالد ترامب. - أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب عن تحقيق خاص، مطالبة بإحاطة إعلامية من وكالات فيدرالية حول القضايا والإجراءات لحماية الأسرار العلمية وسلامة الموظفين.

يراجع البيت الأبيض مجموعة من القضايا لـ11 عالماً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لقوا حتفهم في ظروف غير عادية أو فقد أثرهم، حيث عملوا في مناصب بالغة الحساسية مرتبطة بالأمن القومي والأسلحة النووية وعلوم الفضاء والأبحاث المتقدمة. ولا توجد صلة مؤكدة بين هذه القضايا التي سجلت على مدى الأعوام الماضية بدءاً من عام 2022، إلا أن التداخل في مجالات العمل وتعاملهم مع معلومات حساسة ونظريات على وسائل التواصل الاجتماعي أثار تساؤلات دفعت إلى التدقيق في الأمر.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الاثنين، أنه سيقود جهوداً للبحث عن أي صلات محتملة بين حالات الوفاة أو الاختفاء حتى وإن بدت غير مترابطة، وسيعمل بالتعاون مع وزارتي الطاقة والحرب والولايات للتوصل إلى إجابات. ويأتي ذلك عقب نظريات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تربط بين حالات وفاة لفتت نظر الرئيس دونالد ترامب، والذي كشف للصحافيين نهاية الأسبوع الماضي أنه شارك في اجتماع نوقش فيه مصير هؤلاء العلماء، مضيفاً أنه سيتم معرفة الحقيقة خلال أقل من أسبوعين.

من هم الأشخاص ومناصبهم وماذا جرى لهم؟

الأشخاص محل الاهتمام هم:

1- ميليسا كاسياس: وهي موظفة في مختبر لوس ألاموس الوطني (يرتبط عمله بالإدارة الوطنية للأمن النووي والترسانة النووية). تم الإبلاغ عن اختفائها.

2- أنتوني شافيز: وهو موظف في مختبر لوس ألاموس الوطني. تم الإبلاغ عن اختفائه.

3- اللواء ويليام نيل ماكاسلاند: قائد سابق في قاعدة كيرتلاند الجوية. تم الإبلاغ عن اختفائه في فبراير/شباط الماضي.

4- ستيفن غارسيا: متعاقد مرتبط بالإدارة الوطنية للأمن النووي. تم الإبلاغ عن اختفائه.

5- مونيكا رضا: عالمة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا. تم الإبلاغ عن اختفائه.

6- فرانك مايوالد: مهندس في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا. توفي في عام 2024.

7- مايكل ديفيد هيكس: عالم في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا. توفي في عام 2023.

8- كارل غريلماير: عالم أبحاث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. أطلق عليه الرصاص وقتل خارج منزله في لوس أنجليس.

9- نونو لوريرو: فيزيائي متخصص في أبحاث الاندماج النووي والبلازما. أطلق عليه الرصاص وقتل قرب منزله في ماساتشوستس.

10: جيسون توماس: مدير مشارك في شركة نوفارتس. عثر عليه ميتا في إحدى البحيرات بعد اختفائه.

11إيمي إسكردج: باحثة مرتبطة بالعمل في أبحاث الدفع التجريبي. توفيت متأثرة بجرح ناري قيل إنها أطلقت النار على نفسها.

كما أعلنت الاثنين، لجنة الرقابة في مجلس النواب، أنها ستجري تحقيقا خاصا بها، حيث طلبت رسميا الحصول على إحاطة إعلامية من وزارتي الحرب والطاقة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة ناسا، بخصوص اختفاء ووفاة أفراد لديهم صلاحيات الوصول إلى معلومات علمية أميركية حساسة. وقال رئيس اللجنة، النائب جيمس كومر، في بيان له بأنهم يسعون للحصول على إجابات وتوضيحات من عدة وكالات فيدرالية. وقالت اللجنة في بيانها الرسمي: "نطلب الحصول على إحاطة بشأن أي معلومات تتعلق بحالات الوفاة والاختفاء هذه، وكذلك بشأن العمليات والإجراءات المعمول بها لحماية الأسرار العلمية الأميركية وضمان سلامة الموظفين".

وتصاعد الأمر منذ فبراير/شباط الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اختفاء اللواء ويليام نيل ماكاسلاند القائد السابق في قاعدة كيرتلاند الجوية، البالغ من العمر 68 عاما من منزله في ولاية نيوميكسكو، حيث ذكر مكتب مأمور مقاطعته التي يقطن بها وهي بيرناليلو، أنه ارتدى حذاء مخصصا للمشي لمسافات طويلة، وأنه يبدو أنه قد حمل معه محفظته ومسدسا وحافظة جلدية، قبل أن يغادر المكان تاركا خلفه هاتفه ونظاراته. ولا توجد سوابق لمثل هذا النمط من الحوادث لمجموعة من العلماء في مجالات حساسة أمنيا لقوا حتفهم أو اختفوا في ظروف مماثلة، ورغم عدم وجود رابط بين هذه الحالات إلا أنه نظرا لارتباطها بالأمن القومي يقول المشرعون إنهم يريدون إجابات في أسرع وقت ممكن.