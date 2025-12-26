واشنطن تحشد مزيداً من القوات لملاحقة ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

- تلاحق الولايات المتحدة ناقلة النفط "بيلا 1" في المحيط الأطلسي لرفضها الامتثال لأوامر التوقف، متهمة إياها بنقل نفط إيراني لمنظمات "إرهابية"، ضمن جهود لتعطيل تدفقات العائدات النفطية لحكومة مادورو. - تواجه فنزويلا تحديات في تصدير نفطها بسبب الضغوط الأميركية، مما يهدد بتكدس الخزانات وإغلاق آبار نفطية، في إطار محاولات إدارة ترامب لتقويض حكومة مادورو. - انتقدت روسيا الإجراءات الأميركية ووصفتها بالقرصنة، داعية لوقف التصعيد ودعم حكومة مادورو في حماية السيادة والمصالح الوطنية لفنزويلا.

يواصل خفر السواحل الأميركي، بمساندة الجيش الأميركي، ملاحقة ناقلة النفط الخاضعة للعقوبات "بيلا 1" في المحيط الأطلسي، بعد رفضها الامتثال لأوامر التوقف وفرارها من الحصار الأميركي المفروض على السفن المرتبطة بصادرات النفط الفنزويلية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الناقلة، التي تُعد أكبر بكثير من أي سفينة تابعة لخفر السواحل، نفّذت انعطافاً مفاجئاً ورفضت السماح بالصعود على متنها، ما دفع واشنطن إلى حشد مزيد من القوات والعتاد لتنفيذ عملية سيطرة قسرية عليها.

وبحسب المسؤولين، تعمل الولايات المتحدة على نقل وحدات نخبوية إلى المنطقة، من بينها فريق الاستجابة البحرية الخاصة، المدرّب على الصعود إلى السفن المعادية، تحسباً لتنفيذ عملية قد تشمل استخدام القوة بموجب أمر قضائي يجيز مصادرة الناقلة. وأضافوا أن المطاردة، التي دخلت يومها الخامس، تُعد الأخطر حتى الآن ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغط على صناعة النفط الفنزويلية، والتي تشمل أيضاً استهداف ناقلات مرتبطة بإيران.

وتتهم الولايات المتحدة ناقلة "بيلا 1" بنقل نفط إيراني من السوق السوداء لصالح منظمات تصنفها "إرهابية"، من بينها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين، وبالارتباط بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي يعتمد أساليب التمويه، مثل إطفاء أجهزة التتبع وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وفي حال نجاح العملية، تخطط واشنطن لمرافقة الناقلة إلى المياه الأميركية والاستيلاء على شحنتها، على غرار ناقلات أخرى صودرت مؤخراً ضمن هذه الحملة.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، كثّفت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها ضد ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، حيث صعدت القوات الأميركية على متن سفينة غير خاضعة للعقوبات تُعرف باسم "سينتشوريز" (Centuries)، والمملوكة لكيان يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، في وقت كانت تلاحق فيه أيضاً ناقلة "بيلا 1". كما جرى اعتراض ناقلة نفط عملاقة أخرى تُدعى "سكيبر" (Skipper) في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي ظل تعذّر تصدير معظم إنتاجها النفطي، تواجه فنزويلا تكدساً سريعاً في خزانات التخزين والناقلات المتوقفة عن العمل، ما يرفع احتمالات اضطرارها قريباً إلى إغلاق آبار نفطية، في خطوة قد تُفاقم أزمتها الاقتصادية. وتُعد الإجراءات المتخذة بحق السفن الثلاث حتى الآن المحاولة الأكثر تنسيقاً لتعطيل تدفقات العائدات النفطية الحيوية التي تموّل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وكانت إدارة ترامب قد صنّفت أخيراً حكومة مادورو منظمة إرهابية أجنبية، على خلفية اتهامات بوجود صلات مع شبكات تهريب المخدرات.

ورغم أن مادورو تمكن حتى الآن من الصمود في وجه الضغوط، إلا أن الحصار بدأ يحدّ من تدفق العملات الصعبة إلى اقتصاد يعاني أصلاً من أزمات حادة. وفي هذا السياق، حذّر الرئيس ترامب، يوم الاثنين، مادورو من تحدي الولايات المتحدة، متعهداً بالاحتفاظ بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلة عملاقة أخرى.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن الولايات المتحدة تعيد أعمال القرصنة واللصوصية في البحر الكاريبي من خلال حصارها لفنزويلا، معربةً عن أملها في أن يسهم نهج ترامب العملي في تجنّب وقوع كارثة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن الوضع: "نشهد اليوم انفلاتاً تاماً للقانون في البحر الكاريبي، حيث تُعاد سرقة ممتلكات الآخرين كما في السابق، أي القرصنة واللصوصية".

وأضافت: "نحن ندعو باستمرار إلى وقف التصعيد، ونأمل أن يتيح نهج الرئيس الأميركي ترامب العملي والعقلاني إيجاد حلول مقبولة للطرفين في إطار المعايير القانونية الدولية". وتابعت: "نؤكد دعمنا لجهود حكومة نيكولاس مادورو الرامية إلى حماية السيادة والمصالح الوطنية، والحفاظ على التنمية المستقرة والآمنة لبلاده".