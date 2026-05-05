واشنطن تحذر مواطنيها في العراق من خطط محتملة لهجمات

- حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق ودعت الموجودين هناك للمغادرة فوراً، بسبب تهديدات من مليشيات متحالفة مع إيران تخطط لهجمات ضد الأميركيين. - أكدت السفارة الأميركية في بغداد استمرار عملها لتقديم المساعدة رغم أمر المغادرة الإلزامية، ونصحت بعدم التوجه للسفارة أو القنصلية بسبب المخاطر الأمنية. - تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، حيث بدأت واشنطن عملية لمساعدة السفن المحايدة، مما اعتبرته طهران خرقاً للهدنة.

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من السفر إلى العراق، ودعت الموجودين فيه إلى المغادرة فوراً، متهمة "مليشيات" متحالفة مع إيران بالتخطيط لشنّ هجمات. وقالت سفارة واشنطن لدى بغداد في بيان، عبر منصة "إكس"، "أُعيد فتح المجال الجوي العراقي، وتعمل رحلات تجارية محدودة حالياً"، مضيفة أنه "ينبغي على من يفكرون في السفر الجوي داخل العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المستمرة لوجود صواريخ، وطائرات مسيّرة، وقذائف صاروخية في الأجواء العراقية".

وذكّرت المواطنين الأميركيين بـ"تحذير المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق"، وخاطبتهم قائلة: "لا تسافروا إلى العراق لأي سبب، غادروا الآن إذا كنتم هناك". وأرجعت السفارة الأمر إلى أن ما أسمتها "المليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران" تواصل "التخطيط لهجمات إضافية ضد المواطنين الأميركيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق"، مضيفة: "كما تواصل بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية تقديم غطاء سياسي ومالي وعملياتي لهذه المليشيات الإرهابية".

ولم تعقب الحكومة العراقية فوراً على بيان السفارة الأميركية، وأفادت السفارة بأنه "لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق تمارس أعمالها رغم أمر المغادرة الإلزامية، وذلك لتقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين"، متوجهة إلى رعاياها بالقول: "لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل؛ نظراً للمخاطر الأمنية الكبيرة".

وتتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، ما ينذر باحتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 إبريل/ نيسان. وبعد حشدها قوات وطائرات مقاتلة، بدأت واشنطن الاثنين ما قالت إنها عملية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في المضيق على العبور، وهو ما اعتبرته طهران خرقاً لوقف إطلاق النار. ومع جمود مسار المفاوضات بين الجانبين، بدأت واشنطن في 13 إبريل حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردّت طهران بمنع المرور في المضيق إلّا بتنسيق معها.

‏وكانت فصائل ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية" في العراق دخلت على خط المواجهة لمصلحة إيران، عبر شنها هجمات استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أميركية داخل العراق وخارجه.

(الأناضول)