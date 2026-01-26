واشنطن تحذر بغداد من تشكيل حكومة موالية لطهران

- حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العراق من تشكيل حكومة موالية لإيران، معبراً عن قلق واشنطن من عودة نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن حكومة تسيطر عليها إيران لن تضع مصالح العراق أولاً. - أكد روبيو في مكالمة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية أن تكون الحكومة العراقية قوة للاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مشدداً على تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. - ناقش روبيو والسوداني قضايا نقل سجناء "داعش" وعلاقات العراق مع إيران، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية لإعادة المواطنين وتقديمهم للعدالة.

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العراق الأحد من تشكيل حكومة موالية لإيران، بعد أن اثارت العودة المتوقعة لنوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء قلق واشنطن. والمالكي الذي خرج من الحكم عام 2014 بضغط من الولايات المتحدة، رشحته الكتلة البرلمانية الشيعية الكبرى في البرلمان ليكون رئيسا للوزراء.

وأعرب روبيو، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق "قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت "أكد الوزير أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تنجح في وضع مصالح العراق أولا، وأن تبقي العراق بعيدا عن النزاعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

وقال مصدر سياسي عراقي لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة نقلت أنها "تحمل نظرة سلبية تجاه الحكومات السابقة التي قادها رئيس الوزراء السابق المالكي". واعتبر نواب أميركيون في رسالة، أنه في حين أن اختيار رئيس الوزراء قرار عراقي، فإن "الولايات المتحدة ستتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن الحكومة المقبلة بما يتماشى مع المصالح الأميركية".

ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الثلاثاء، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكن يتوجب على الرئيس خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه أن يكلف رئيسا للحكومة، من المرجح أن يكون المالكي.

على صعيد آخر، ذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن روبيو والسوداني ناقشا أيضا نقل سجناء تنظيم "داعش" واحتجازهم في منشآت عراقية إضافة إلى علاقات العراق مع إيران، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول سريعا لمواطنيها في العراق وتقديمهم للعدالة.

(فرانس برس، العربي الجديد)