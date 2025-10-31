- حددت إدارة ترامب أهدافاً في فنزويلا لضربها بهجمات جوية محتملة، تستهدف منشآت عسكرية وموانئ ومطارات، في إطار حملة لمكافحة تهريب المخدرات، رغم عدم وجود أدلة على تورط فنزويلا في تجارة الفنتانيل. - طلب مادورو مساعدات عسكرية من روسيا، بما في ذلك تحديث أنظمة الرادار وصيانة الطائرات، وتواصل مع الصين وإيران لتعزيز الدفاعات العسكرية، بما يشمل توسيع التعاون العسكري وشحن معدات من إيران. - صعدت إدارة ترامب ضغوطها بإرسال حاملة طائرات وزيادة المكافأة المالية لاعتقال مادورو، وشن حملة إعلامية لتصويره كزعيم شبكة تهريب مخدرات، ووصفت فنزويلا بأنها "مركز رئيسي للنشاط الإرهابي".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حددت، أمس الخميس، أهدافاً في فنزويلا لضربها بهجمات جوية، من بينها منشآت عسكرية ترى الإدارة أنها تستخدم لتهريب المخدرات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر قولهم إنه إذا قرر الرئيس شن الهجمات الجوية فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة واضحة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مفادها أنه "حان وقت التنحي".

وفيما قال أحد المصادر للصحيفة إن الأهداف قيد الدراسة قد تشمل موانئ ومطارات يسيطر عليها الجيش ومنشآت بحرية ومهابط طائرات، ذكر المسؤولون أن الحملة الجوية المحتملة ستركز على "أهداف في قلب نظام مادورو وعصابات المخدرات". وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن توجيه ضربات برية على فنزويلا إلا أنّ الضربة الجوية "محتملة"، مضيفة أن ترامب ومساعديه ركزوا على زعزعة استقرار نظام مادورو، حيث هاجم الجيش الأميركي قوارب يزعم أنها تنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وحال تنفيذ هذه الهجمات الجوية، فإنها ستمثل تصعيداً كبيراً في الحملة التي تقتصر حتى هذه اللحظة على هجمات على القوارب. وتزعم الإدارة الأميركية أنّ هدفها الالتزام بتعهد مكافحة تدفق المخدرات والفنتانيل، رغم أن الخبراء يقولون إنه لا دليل على إنتاج الأخير أو المتاجرة به من قبل فنزويلا. ويتزامن هذا مع ضغوط يمارسها مسؤولون أميركيون حاليون على أمل إثارة التمرد أو اندلاع انتفاضة في فنزويلا، رغم وقوف الجيش بجانب مادورو وعدم ورود تقارير عن احتجاجات فيها.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة ميامي هيرالد، عن مصادر مطلعة، أنّ إدارة ترامب قررت مهاجمة منشآت عسكرية، وأنّ الضربات قد تحدث في أي لحظة، مضيفة أنّ الأهداف التي يمكن ضربها جواً أو براً خلال أيام تستهدف "قطع رأس التسلسل الهرمي للعصابات". ورفضت المصادر القول ما إذا كان رئيس فنزويلا هدفاً لهذه الهجمات، بينما قال أحدها إن "وقته ينفد"، وإنه "على وشك أن يجد نفسه محاصراً، وقد يجد قريباً أنه لا يستطيع الفرار من البلاد حتى لو قرر ذلك".

مادورو يطلب مساعدات عسكرية من بوتين

من جانبها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الجمعة، نقلاً عن وثائق أميركية، أنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

طالباً فيها مساعدات عسكرية في وقت كانت فيه واشنطن تستهدف سفناً وقوارب قبالة سواحل أميركا الجنوبية. وبحسب الوثائق، فقد شملت طلبات مادورو من بوتين تحديث أنظمة الرادار الدفاعية، وصيانة الطائرات العسكرية، وربما تزويد بلاده بصواريخ.

كما تظهر الوثائق، بحسب ما تقول الصحيفة، تواصلت الحكومة الفنزويلية مع الصين وإيران لطلب المساعدات والمعدات العسكرية لتعزيز دفاعات البلاد. وطلب مادورو في رسالة وجهها إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة التصعيد بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وطلب مادورو كذلك من الحكومة الصينية تسريع إنتاج الشركات الصينية أنظمة الكشف عن الرادار، في حين تقول الصحيفة إن وزير النقل الفنزويلي رامون سيليستينو فيلاسكيز نسق في الفترة الأخيرة شحنة معدات عسكرية وطائرات من دون طيار من إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر ترامب علناً أنه قد يأمر بشن غارات جوية على فنزويلا، فيما أرسل البنتاغون حاملة طائرات أميركية هي الأكثر تطوراً وسفناً حربية إلى منطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى آلاف القوات الخاصة والطائرات المتطورة، ومدمرات مجهزة للدفاع الجوي ومضادات للغواصات والصواريخ ومجموعات برمائية تضم نحو 4500 جندي، ودوريات بحرية بطائرات استطلاع، كما ضاعفت واشنطن مكافأة تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، وهي أكبر مكافأة من نوعها على الإطلاق.

ومهدت إدارة ترامب لهجماتها بشن إدارة ترامب حملة إعلامية لتصوير مادورو زعيماً لشبكة تهريب تسعى إلى إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، وهي التهمة التي ينفيها تماماً الجانب الفنزويلي، كما وصف مسؤولون دولة فنزويلا، دون تقديم أي أدلة، بأنها "مركز رئيسي للنشاط الإرهابي" مع مزاعم بأن نظام مادورو هو من يدير الكارتيلات. وعلّق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سابقاً على احتمالية شن حملات عسكرية موسعة قائلاً: "هناك دولة مخدرات في فنزويلا يديرها كارتيل. هذه عملية ضد إرهابيي المخدرات"، ووصفها بأنها تشبه "تنظيم القاعدة في نصف الكرة الغربي"، وأنه "يجب التصدي لهم".