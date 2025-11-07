واشنطن تتهم طهران بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك

- اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك، إينات كرانز نيجر، في محاولة جديدة لاستهداف مصالح إسرائيلية بالخارج، لكن المخطط أُحبط ولم يعد يشكل تهديدًا. - وفقًا لمسؤول أميركي، كان الحرس الثوري الإيراني يعمل على تنفيذ المؤامرة منذ أواخر العام الماضي، وتم احتواؤها في النصف الأول من هذا العام، مما يعكس تاريخًا طويلًا من محاولات إيران لاستهداف دبلوماسيين ومعارضين. - شكرت إسرائيل السلطات المكسيكية على إحباط المخطط الإرهابي، مؤكدة على دور أجهزة الأمن المكسيكية في حماية سفيرتها.

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية، إيران اليوم الجمعة، بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك، في ما قد يكون أحدث محاولة من طهران لاستهداف مصالح الدولة العبرية في الخارج. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه، وفق "فرانس برس"، "تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديداً"، من دون أن يقدم أدلة مفصلة أو يوضح كيف أُحبط المخطط المفترض.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، قوله إن الحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال إينات كرانز نيجر سفيرة إسرائيل لدى المكسيك منذ أواخر العام الماضي، ولكن تسنى إحباط المؤامرة ولا يوجد تهديد عليها في الوقت الراهن. وأضاف المسؤول أن المؤامرة التي استهدفت السفيرة كان يجري العمل عليها في النصف الأول من هذا العام. وتابع المسؤول لوكالة "تسنى احتواء المؤامرة ولم تعد تشكل تهديداً في الوقت الراهن.. هذه ليست سوى أحدث حلقة في تاريخ طويل من محاولات إيران حول العالم لاستهداف دبلوماسيين وصحافيين ومعارضين، وأي شخص يختلف معهم، وهو أمر ينبغي أن يثير قلقاً بالغاً لدى أي دولة تحظى إيران بوجود فيها".

ورفض المسؤول الإفصاح عن كيفية إحباط المؤامرة أو تقديم المزيد من التفاصيل حول العملية. إلى ذلك، شكرت إسرائيل السلطات المكسيكية اليوم، على إحباط ما قالت إنه مخطط من تدبير إيران لاستهداف سفيرتها في مكسيكو. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على إحباط شبكة إرهابية تديرها إيران، كانت تسعى إلى مهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك" إينات كرانز نايغر.

(فرانس برس، رويترز)