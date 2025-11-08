واشنطن تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك

اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك، لكن السفارة الإيرانية لدى البلد اللاتيني نفت الأمر، واصفة الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة".

وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط مخطط استهداف السفيرة إينات كرانز نايغر الذي تم إحباطه هذا العام. وأضاف "تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديدا".

وتابع "هذه أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف الإيراني العالمي المميت للدبلوماسيين والصحافيين والمعارضين وأي شخص لا يتفق معهم، وهو أمر ينبغي أن يثير قلق كل دولة فيها وجود إيراني". ولم يقدم المسؤول الأميركي أدلة مفصلة أو يوضح كيفية إحباط المخطط المفترض. وشكرت إسرائيل السلطات المكسيكية على إحباط المخطط المفترض.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية "نشكر أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المكسيك على إحباط شبكة تديرها إيران، كانت تسعى إلى مهاجمة سفيرة إسرائيل في المكسيك". وأضاف البيان أن "أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية ستواصل العمل بلا كلل، بالتعاون الكامل مع وكالات الأمن والاستخبارات في أنحاء العالم، لإحباط التهديدات الإيرانية (...) ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم".

من جهتها، رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل. ووصفت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا".

وسبق أن اتهمت الاستخبارات الإسرائيلية فيلق القدس بالتخطيط لاستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية في الخارج. وقد طردت أستراليا السفير الإيراني بسبب ما قالت إنه تورط إيراني في حريقين متعمدين في كنيس يهودي في ملبورن ومطعم كوشير في سيدني.

واتخذت المكسيك موقفا أكثر حذرا بشأن حرب الإبادة في غزة مقارنة بدول أميركا اللاتينية الأخرى التي يقودها زعماء يساريون، إذ أيدت دعوات الى التحقيق في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني، لكنها حافظت على العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال.

