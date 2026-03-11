- أعرب البيت الأبيض عن قلقه من تقارير حول احتمال تقديم موسكو معلومات استخباراتية لطهران، وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما أكد ترامب رغبة روسيا في دور "مفيد" بالمنطقة، وأكد بوتين دعم بلاده لإيران. - شدد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على أهمية التصريحات الروسية بنفي تزويد إيران بمعلومات، مشيراً إلى رفع العقوبات عن روسيا بسبب امتثال الهند للعقوبات الأميركية. - أجرى الرئيسان الإيراني والروسي محادثات حول التعاون الإقليمي، حيث أكد بوتين معارضة أي عمل عسكري ضد إيران واستعداد بلاده لتقديم المساعدات.

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون "سعيداً" إذا تبيّن أن موسكو تمد طهران بمعلومات استخباراتية في ظل تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تجنّب توجيه انتقادات حادة لموسكو. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت الجمعة بأن موسكو مدّت إيران بمعلومات استخباراتية حسّاسة، بما في ذلك مواقع سفن حربية وطائرات أميركية في المنطقة.

لكن تعليق واشنطن على تلك المعلومات اتّسم بالتحفّظ، وقال ترامب الاثنين إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد الاضطلاع بدور "مفيد" على خط الحرب في المنطقة، على الرغم من تشديد بوتين للمرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، على "دعم روسيا الراسخ" لطهران. ورفعت واشنطن بعضاً من العقوبات المفروضة على النفط الروسي بعدما ارتفعت بشكل حاد أسعار الخام على خلفية الحرب.

وكانت العقوبات قد فُرضت في الأصل لتجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية "إن الرئيس ومبعوثه الخاص (ستيف) ويتكوف قالا كلاهما إنهما وجّها رسالة إلى روسيا مفادها أنه إذا كان ذلك يحدث بالفعل، فهذا أمر لن يكونا سعيدين به، وأعربا عن أملهما بألا يكون ذلك هو ما يحدث".

وقال ويتكوف الذي اضطلع بدور رئيسي في المحادثات الأميركية مع كل من روسيا وإيران في الأشهر الأخيرة، إنه ينبغي أخذ التصريحات الروسية على محملها في نفيها تزويد طهران معلومات استخباراتية. وردا على سؤال لشبكة "سي إن بي سي" حول ما إذا زوّد الروس إيران بمعلومات استخباراتية وحول السبب الذي قد يدفع واشنطن إلى رفع عقوبات عن روسيا حتى في حال حدث ذلك، قال ويتكوف "لست ضابط استخبارات، لذا لا يمكنني القول".

وتابع "ما يمكنني قوله هو أنني في اتصال مع الرئيس البارحة، قال الروس إنهم لا يمدّون" إيران بمعلومات استخباراتية، وتابع "هذا ما قالوه، فلنأخذ كلامهم على محمله". وقال البيت الأبيض إن السبب في قرار ترامب المتّصل بإعفاء الهند من عقوبات مفروضة على شراء النفط الروسي هو امتثال نيودلهي سابقا للعقوبات الأميركية.

وقالت ليفيت "في سعينا لسد هذا النقص المؤقت في إمدادات النفط حول العالم بسبب الإيرانيين، سمحنا لهم (للهند) مؤقتاً بتلقي النفط الروسي". وأضافت "نحن لا نعتقد أن هذا الإجراء القصير الأمد سيعود بفائدة مالية كبيرة على الحكومة الروسية".

وعلاقة ترامب الودية ببوتين تحت المجهر، خصوصا منذ أمر الزعيم الروسي قواته ببدء الحرب على أوكرانيا. ويقول ترامب إنه الوحيد القادر على إقناع بوتين بعقد صفقة بشأن أوكرانيا، على الرغم من أن تباهيه سابقاً بقدرته على إنهاء النزاع في اليوم الأول من ولايته الرئاسية لم يترجَم على أرض الواقع. وقال ترامب إن المحادثة الهاتفية مع بوتين كانت "إيجابية". وتابع "أجرينا محادثة جيّدة جداً، وهو يريد أن يكون بناء للغاية".

وأجرى الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان ونظيره الروسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً هو الثاني بينهما منذ اندلاع الحرب، حيث بحثا خلاله أهم ملفات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، وفق الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. وخلال المحادثات، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، ولا سيما الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وأعلن بوتين مجدداً معارضة بلاده لأي عمل عسكري ضد إيران، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدات اللازمة لإيران، عارضاً "أي مساعدة من شأنها المساهمة في إنهاء النزاع في المنطقة في أقرب وقت ممكن". من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لإيران، مشيراً إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية والمواطنين. وشدد بزشكيان على ضرورة إدانة ما وصفه بالاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده في المحافل الدولية. كما أكد رئيسا البلدين ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق بينهما على أعلى المستويات.

(فرانس برس، العربي الجديد)