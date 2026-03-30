- أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أمله في التعاون مع شخصيات داخل الحكومة الإيرانية، مشيراً إلى وجود انقسامات داخلية وتواصل غير رسمي مع طهران، مع تأكيده على أن هدف الولايات المتحدة هو منع إيران من تطوير سلاح نووي. - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اهتمام ترامب بدعوة دول عربية للمساهمة في تكاليف الحرب مع إيران، مع تعزيز الولايات المتحدة لحضورها العسكري في المنطقة وتهديدات ترامب بمحو جزيرة إيرانية. - شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة تحقيق شروط إيران قبل إنهاء الحرب، مع التركيز على الكرامة والأمن الوطني، بينما بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المستجدات الإقليمية مع نظيره الفرنسي.

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، عن أمله في التعاون مع شخصيات داخل الحكومة الإيرانية مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تلقت رسائل إيجابية بشكل غير رسمي، وتحدث عن وجود "انقسامات" داخلية في الجمهورية الإسلامية، معرباً عن أمل بلاده في أن تتولى شخصيات "قادرة على تحقيق الإنجازات" زمام المبادرة في طهران.

وقال روبيو إن هناك محادثات مباشرة وغير مباشرة مع إيران، موضحاً أن التواصل يتم في الغالب عبر وسطاء، مع وجود بعض المحادثات المباشرة، ومؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يفضل الدبلوماسية. وأشار إلى وجود تفاوت بين الرسائل العلنية والخاصة الصادرة من طهران، لافتاً إلى أن ما يعلن رسمياً لا يعكس بالضرورة ما يطرح في المحادثات. ورغم ذلك، شدد روبيو على أن هدف الحرب يتمثل في إنهاء قدرات إيران على تطوير سلاح نووي، واصفاً القيادة الإيرانية بأنها "متشددة" ولا يمكن السماح لها بامتلاك هذا السلاح.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب مهتم بدعوة دول عربية للمساهمة في تحمل تكاليف الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن هذه الفكرة مطروحة لديه، ومن المتوقع أن يعلن مزيداً من التفاصيل بشأنها لاحقاً. كما أفادت ليفيت بأن واشنطن أعربت لإسرائيل عن قلقها إزاء إغلاق مواقع مقدسة في البلدة القديمة في القدس.

ويأتي ذلك في وقت عززت فيه الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة، مع تهديدات أطلقها ترامب بـ"محو" جزيرة خارج النفطية الإيرانية في حال فشل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يُتخذ إلا "بعد تحقيق جميع الشروط" التي طرحتها إيران، وبما يضمن "كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني". وبينما لم يتطرق الرئيس الإيراني إلى تلك الشروط، تشترط طهران لأي تسوية محتملة وقف الحرب نهائياً، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار، وفق ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد".

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد بزشكيان على أن البلاد تمر بمرحلة حساسة في ظل العدوان الأميركي الإسرائيلي، قائلاً إن استمرار تقديم الخدمات بشكل منظم وفعال يعد من ركائز الصمود الوطني حتى تحقيق ما سماه "النصر النهائي". ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والحفاظ على روح المسؤولية والعمل المكثف لدى المسؤولين. كما بحث الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في البلاد في ظل ظروف الحرب، بما في ذلك تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستمرار الخدمات العامة، حيث قدم الوزراء تقارير حول إجراءات ضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية والحفاظ على الاستقرار العام.

في غضون ذلك، بحث عراقجي، في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وانعكاساته الأمنية والاقتصادية. واستعرض وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال الانتهاكات الأميركية والإسرائيلية خلال شهر من الحرب، موجهاً انتقاداً لعدد من الدول الأوروبية التي ركّزت على آثار الحرب الاقتصادية دون إدانة الحرب على إيران.

(فرانس برس، أسوشييد برس، العربي الجديد)