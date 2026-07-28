واشنطن تبدأ مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا

- أعلنت وزارة الحرب الأميركية عن مراجعة شاملة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، بهدف تسريع تولي حلفاء الناتو المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي في القارة، مما يعزز تحول الناتو إلى تحالف أقوى وأكثر عدالة واستدامة. - تهدف المراجعة إلى إعادة تقييم انتشار القوات الأميركية في أوروبا، وضمان توافقه مع استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، مع إعداد خيارات استراتيجية تتماشى مع التطورات الجيوسياسية. - تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات الأميركية لدفع الحلفاء الأوروبيين لتحمل حصة أكبر من أعباء الدفاع، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مع تعزيز التعاون مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا والكونغرس.

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إطلاق مراجعة شاملة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، بهدف تسريع تولي حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي في القارة، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الحرب إلبريدج كولبي، الاثنين. وأوضح كولبي أن المراجعة تهدف إلى إعادة تقييم انتشار القوات الأميركية في أوروبا.

وقال كولبي، في منشور على منصة "إكس"، إن المراجعة ستكون "حقيقية وشاملة"، ومصممة لضمان أن يتحرك الحلف بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو تولي أوروبا المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسرّع تحول "الناتو" إلى تحالف "أقوى وأكثر عدالة واستدامة"، في إطار السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع الحلفاء الأوروبيين إلى تحمّل حصة أكبر من أعباء الدفاع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الجيوسياسية والعسكرية المحددة التي تستدعي هذه المراجعة الشاملة؟ كيف سيتم قياس مدى "عدالة واستدامة" التحالف بعد هذه المراجعة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار إلى أن المراجعة ستدعم أيضاً هدف إعادة ترسيخ "الناتو" بوصفه "منظمة قتالية قوية"، في إطار ما وصفه بـ"الناتو 3.0"، بما يضع الحلف على مسار نجاح طويل الأمد، ولا سيما في ظل التحديات المتزامنة التي تواجهه في عدة ساحات. وأضاف أن المراجعة ستقيّم انتشار القوات الأميركية في أوروبا لضمان توافقه مع استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026.

وأوضح أن المسؤولين سيعدّون مجموعة من الخيارات استناداً إلى تقييمات استراتيجية، وبما ينسجم مع التطورات الجيوسياسية والعسكرية الراهنة. كما أكد كولبي تطلعه إلى العمل مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، إلى جانب التشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين والكونغرس ومختلف مؤسسات الحكومة الأميركية، مع تقدم أعمال المراجعة.

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وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قد أعلن، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في 18 يونيو/حزيران الماضي، إطلاق مراجعة تمتد ستة أشهر للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، تشمل انتشار القوات والقواعد العسكرية، وتُجرى بالتشاور مع القيادة العسكرية الأميركية والكونغرس والحلفاء، بهدف مواءمة الانتشار العسكري مع الأولويات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة.

وأكد هيغسيث أن المراجعة تهدف إلى ضمان تحرك الحلف "بسرعة وبشكل لا رجعة فيه" نحو تولي الدول الأوروبية المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي للقارة، بالتوازي مع إعادة تموضع القوات الأميركية بما يتوافق مع الاحتياجات العالمية لواشنطن. كما شدد على ضرورة إنهاء اعتماد بعض الحلفاء الأوروبيين على الولايات المتحدة لتحمل العبء الأكبر للدفاع، وربط مستوى المساهمة الأميركية في الحلف بمدى التزام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.

ويعود الوجود العسكري الأميركي الواسع في أوروبا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعزز بصورة كبيرة خلال الحرب الباردة بهدف ردع الاتحاد السوفييتي. ورغم تقليص أعداد القوات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أعادت الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في القارة، ولا سيما على الجبهة الشرقية، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ليرتفع عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أكثر من 100 ألف جندي في بعض الفترات، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً مع استقرار الانتشار العسكري.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)