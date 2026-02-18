واشنطن تبحث مصير قاعدة عسكرية مع استعادة موريشيوس لجزر تشاغوس

- الولايات المتحدة تعلن عن محادثات مع موريشيوس حول استمرار وجودها العسكري في أرخبيل تشاغوس، حيث ستُعقد المحادثات في بورت لويس لمناقشة الترتيبات الأمنية لقاعدة دييغو غارسيا الاستراتيجية. - تدعم الولايات المتحدة اتفاق المملكة المتحدة مع موريشيوس لإعادة جزر تشاغوس، مع استئجار القاعدة المشتركة لمدة قرن، بعد أن احتفظت بريطانيا بالسيطرة على الجزر منذ استقلال موريشيوس. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصف الاتفاق بأنه "تاريخي"، بينما اعتبره ترامب "عمل في غاية الحماقة" قبل أن يتراجع ويقبله بعد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها ستجري محادثات مع موريشيوس بشأن الإبقاء على وجودها العسكري في أرخبيل تشاغوس الذي تعمل بريطانيا على إعادته للدولة الجزيرة بموجب اتفاق سبق أن ندد به الرئيس دونالد ترامب. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها ستعقد محادثات تستمر ثلاثة أيام الأسبوع المقبل في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، بشأن قاعدة دييغو غارسيا الاستراتيجية على جزر تشاغوس في المحيط الهندي.

وأوضحت أن المحادثات ستتناول "التنفيذ الفعال لترتيبات أمنية للقاعدة لضمان تشغيلها بشكل آمن على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنها ستجري أيضا مباحثات مع بريطانيا. وأضافت "تؤيد الولايات المتحدة قرار المملكة المتحدة بالمضي قدما في اتفاقها مع موريشيوس بشأن أرخبيل تشاغوس".

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العمالية قد توصلت في مايو/أيار إلى اتفاق لإعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، المستعمرة البريطانية السابقة، واستئجار أراضي القاعدة الأميركية البريطانية المشتركة على أراضي الأرخبيل لمدة قرن. واحتفظت بريطانيا بالسيطرة على جزر تشاغوس بعد استقلال موريشيوس عن بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، وقامت بتهجير الآلاف من سكانها الذين رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.

ورحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البداية باتفاق اعادة الجزر ووصفه بأنه "تاريخي"، لكن ترامب اعتبره لاحقاً أنه "عمل في غاية الحماقة" يظهر لماذا يجب على الولايات المتحدة غزو غرينلاند والاستيلاء عليها من حليفتها الدنمارك. ثم تراجع ترامب لاحقاً وأعلن قبوله للاتفاق بعد التحدث مع ستارمر.

(فرانس برس)