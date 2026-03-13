واشنطن تؤكد مقتل 6 من طاقم طائرة تبنّت طهران إسقاطها غربي العراق

- تحطمت طائرة تزويد الوقود الأميركية من طراز كاي سي-135 في غرب العراق، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الستة، وتواصل القيادة المركزية الأميركية التحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أنه لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة. - أعلن المتحدث باسم العمليات الحربية الإيرانية أن الطائرة أُصيبت بصواريخ قوى المقاومة، بينما نفت القيادة المركزية الأميركية ذلك، مشيرة إلى أن الحادث وقع في المجال الجوي الصديق خلال عملية ملحمة الغضب. - منذ بدء الحرب في فبراير، قُتل سبعة جنود أميركيين وأُصيب 150 آخرون، وتحطمت أربع طائرات عسكرية أميركية على الأقل.

أكد الجيش الأميركي اليوم الجمعة مقتل جميع أفراد الطاقم الستة لطائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق. وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان سابق على منصة إكس: "في حوالى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 ت غ) في 12 مارس/آذار، تحطمت طائرة تزويد وقود أميركية من طراز كاي سي-135 في غرب العراق"، وأضافت أن "ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق"، مكرّرة بأن الحادث "لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، ليل الخميس-الجمعة، أن طائرة تزويد بالوقود أميركية أصيبت بصواريخ قوى المقاومة غرب العراق، ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها.

تعليقاً على تحطم طائرة التزود بالوقود، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن "بعض الأمور السيئة تحدث"، فيما أوضح رئيس هيئة الأركان الأميركي، الجنرال دان كاين، أن التحطم "لم يكن بسبب النيران الصديقة أو المعادية"، وقال: "هذه كلفة أن تكون جزءاً من القوات المسلحة".

وفي بيان أصدرته بعد التحطم بوقت قصير، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الحادث شمل طائرة أخرى، لكنها نفت أن يكون الحادث نتيجة لإطلاق نيران معادية أو صديقة. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنها تجري جهود إنقاذ بعد تحطم طائرة التزود بالوقود من طراز كيه.سي-135. بينما هبطت الطائرة الثانية بسلام. وذكر البيان مستخدما اسم العملية الأميركية ضد إيران، أن "الحادث وقع في المجال الجوي الصديق خلال عملية ملحمة الغضب، وتجري جهود إنقاذ حاليا".

وقُتل سبعة جنود أميركيين منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما أفادت "رويترز" يوم الثلاثاء بأن ما يصل إلى 150 جنديا أميركيا أصيبوا في تلك الحرب. وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" بـ"نيران صديقة" فوق الكويت.

وفي بداية الحرب، أسقط الجيش الكويتي من طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-15إي"، وتمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات، وفق "سنتكوم". وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن "هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة".