واشنطن تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها بمواجهة أفغانستان

28 فبراير 2026
آثار الدمار الذي خلفه القصف الباكستاني بأفغانستان 22/2/2026 الأناضول
آثار الدمار الذي خلفه القصف الباكستاني بأفغانستان، 22 فبراير 2026 (الأناضول)
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها لباكستان عقب الضربات التي شنتها على أفغانستان وإعلانها الحرب على حكومتها، في أعقاب اشتباكات بين الجانبين. وكتبت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، عبر منصة إكس، بعد محادثات مع مسؤول باكستاني، أن واشنطن "تواصل متابعة الوضع عن كثب"، مؤكدة دعمها "حق باكستان في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات طالبان".

وأضافت أنها قدمت لوزيرة الخارجية آمنة بلوش تعازي الولايات المتحدة "للأرواح التي فُقدت في النزاع الأخير بين باكستان وطالبان". إلا أن منشور هوكر المقتضب لم يدع إلى وقف القتال. وكانت بريطانيا دعت في وقت سابق إلى "خفض التصعيد"، فيما حثت الصين على وقف إطلاق النار، وعرضت إيران التوسط.

تشديد الإجراءات الأمنية في بيشاور بالتزامن مع المواجهات، 27 فبراير 2026 (الأناضول)
وشنت باكستان ضربات جوية على مدن رئيسية في أفغانستان، في أخطر هجمات لها منذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021 مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد. وتسببت الحرب في أفغانستان بتوتر علاقات الولايات المتحدة مع باكستان، إذ لم يكن يريد الرئيس السابق جو بايدن التعامل مع إسلام آباد بسبب دعمها السابق لحركة طالبان، فيما كانت واشنطن تدعم حكومة موالية للغرب.

إلا أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أقام، بعد عودته إلى البيت الأبيض، علاقات وثيقة مع باكستان، التي قالت إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام لوساطته في خفض التصعيد خلال نزاع بين إسلام آباد والهند العام الماضي. وعندما سُئل عن الضربات على أفغانستان، في وقت سابق الجمعة، أشاد ترامب برئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف. وقال: "لديكم رئيس وزراء عظيم، لديكم جنرال عظيم هناك، لديكم قائد عظيم. هما شخصان أكن لهما احتراماً كبيراً".

