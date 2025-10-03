واشنطن: أسطول الصمود استفزاز متعمد وغير ضروري لإسرائيل

- هاجمت وزارة الخارجية الأميركية أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة، واصفة إياه بـ"استفزاز متعمد وغير ضروري لإسرائيل"، رغم التنديد العالمي بقرصنة البحرية الإسرائيلية للأسطول واختطاف ناشطيه. - أكدت واشنطن التزامها بمساعدة المواطنين الأميركيين المحتجزين، مشيرة إلى تركيزها على خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب، والتي لاقت ترحيباً عالمياً كفرصة لسلام دائم. - اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول، مما أثار غضباً وتظاهرات عالمية، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين واحترام القوانين الدولية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة المشاركين.

هاجمت وزارة الخارجية الأميركية أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة، معتبرة أنه "استفزاز متعمد وغير ضروري لإسرائيل" رغم التنديد العالمي بقرصنة البحرية الإسرائيلية للأسطول واختطاف ناشطيه الذين اقتيدوا من المياه الدولية في البحر المتوسط إلى أسدود تمهيداً لترحيلهم إلى أوروبا.

وأضافت الخارجية الأميركية في تعليقات موجزة أرسلت للصحافيين أمس الخميس: "نحن نركز حاليا على تحقيق خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب، والتي قوبلت بترحيب عالمي باعتبارها فرصة تاريخية لسلام دائم". وفي حين قالت واشنطن إنها ملتزمة بمساعدة أي مواطنين أميركيين شاركوا في الأسطول وتحتجزتهم إسرائيل، لم تقدم أي تفاصيل أخرى سوى القول إنها "تراقب الوضع".

وكان أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 45 سفينة تحمل على متنها سياسيين ونشطاء ومساعدات غذائية وطبية، قد انطلق الشهر الماضي لتحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. ومساء الأربعاء، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن بعدما حذرت الطواقم من محاولة خرق الحصار أو الوصول إلى "منطقة القتال".

وعمّ الغضب والتظاهرات عدداً من الدول حول العالم إثر اعتراض الأسطول وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين وضمان معاملتهم بشكل إنساني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاك القانون الدولي. كما دعت الأمم المتحدة إلى احترام القوانين السارية في المياه الدولية، معربة عن أملها في ألا يتعرض المشاركون في الأسطول لأي أذى.

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية قد ذكرت أمس الخميس أن سلاح البحرية الإسرائيلي تمكن خلال 12 ساعة من السيطرة على 41 سفينة تقل نحو 400 مشارك في الأسطول، وأوضحت أن مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري "شييطت 13" نفذوا في الساعة الأولى من العملية، وفي توقيت ومكان محددين مسبقاً، هجوما متزامناً على ست من السفن الرئيسية في الأسطول، وهي: سيروس، ألما، سبيكترا، هوغا، أدرا، ودير ياسين. وقالت الهيئة إن جميع سفن الأسطول تُسحب إلى ميناء أسدود، جنوبي إسرائيل، ولن يجري إغراقها في عرض البحر.