هيومن رايتس ووتش: هجمات إيران تعرّض مدنيي الخليج لخطر جسيم

- أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي يواجهون خطراً بسبب الضربات الإيرانية، التي استهدفت مواقع مدنية، مما أدى إلى مقتل 11 مدنياً وإصابة 268 آخرين. دعت المنظمة إيران لحماية المدنيين وتجنب استهداف الأعيان المدنية. - دعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة للدبلوماسية، مع تفعيل آليات المساءلة الدولية وتطوير خطط الطوارئ الوطنية، وتوثيق الانتهاكات ورفع تقارير دورية للجهات الدولية. - شددت الشبكة العربية على توحيد الموقف الحقوقي العربي وتفعيل الدبلوماسية الحقوقية، داعية الأمم المتحدة لتحقيق مستقل في الهجمات، وتشكيل فريق عربي للتنسيق وتطوير منصة إلكترونية لتبادل البيانات.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين في دول مجلس التعاون الخليجي يواجهون خطراً جسيماً من جراء الضربات الإيرانية المستمرة، رداً على الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى أن العديد من هذه الهجمات استهدفت مباني سكنية وفنادق ومطارات مدنية وسفارات ومراكز مالية.

ووفقاً لمصادر حكومية في دول مجلس التعاون، بحسب المنظمة، فإن الهجمات أدت حتى 16 مارس/ آذار إلى مقتل 11 مدنياً على الأقل وإصابة 268 آخرين، معظمهم من العمال الوافدين، بينهم ما لا يقل عن 10 أجانب، فيما كانت بعض الوفيات نتيجة سقوط حطام.

وقالت الباحثة في المنظمة جوي شيا إن المدنيين، ولا سيما العمال الوافدين، يتعرضون للقتل والإصابة بسبب الهجمات الإيرانية، داعية السلطات الإيرانية إلى اتخاذ تدابير فورية لحمايتهم. وذكرت المنظمة أنها حققت في هجمات طاولت مواقع مدنية، بينها فندق "فيرمونت ذا بالم" ومركز دبي المالي العالمي في الإمارات، إضافة إلى مطارات ومبانٍ سكنية وفنادق وسفارات في عدة دول خليجية، مشيرة إلى عدم تمكنها من تأكيد وجود أهداف عسكرية في تلك الهجمات.

وأشارت إلى أن طهران بررت استهدافها بالقول إنها تضرب مواقع نُقل إليها عسكريون أميركيون، فيما نقلت تصريحات عن مسؤول في الحرس الثوري تفيد باستهداف "المراكز الاقتصادية" في المنطقة. ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد أعلن في 8 مارس/ آذار عدم تنفيذ هجمات جديدة على دول الجوار، إلا أن الهجمات استمرت لاحقاً، فيما اعتبر مسؤولون إيرانيون أن أي نقطة تُستخدم لشن هجمات على إيران تُعد هدفاً مشروعاً.

وأكدت المنظمة أن القانون الدولي الإنساني يُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، واتخاذ الاحتياطات لتجنب الخسائر بين المدنيين، مشددة على أن استهداف الأعيان المدنية أو نشر الرعب بين السكان قد يرقى إلى جرائم حرب. وختمت "هيومن رايتس ووتش" بأن الهجمات الإيرانية تبدو أنها تطاول المدنيين والبنى المدنية، ما يؤدي إلى تدمير سبل عيش السكان في دول الخليج.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تدعو إلى حماية المدنيين

من جهتها، دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة فوراً والعودة إلى المسارات الدبلوماسية حفاظاً على الاستقرار وأمن المدنيين. وأكدت الشبكة في اجتماع طارئ أن "الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعده الآمرة، وفي مقدمتها قاعدة الحظر المطلق لاستخدام القوة، بما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وشددت، في اجتماع جمعيتها العامة الطارئة الذي عقد (عبر الإنترنت) أمس الاثنين، على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم إفلات أي جهة من العقاب، وعلى أهمية تعزيز الدول المتضررة إجراءات حماية المدنيين وفق المعايير الدولية، وتطوير خطط الطوارئ الوطنية للتعامل مع الهجمات الصاروخية أو العابرة للحدود، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الهجمات، وضمان وصول الخدمات الأساسية لهم، وتسهيل وصول المؤسسات الوطنية للمعلومات والبيانات الميدانية لضمان توثيق دقيق وشفاف للانتهاكات.

كذلك أكد الاجتماع الطارئ عدداً من التوصيات، من بينها تعزيز آليات الرصد والتوثيق للهجمات العسكرية وآثارها على المدنيين، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى الآليات الدولية المختصة، وتطوير بروتوكولات الاستجابة السريعة في حالات الاعتداءات عبر الحدود، بما يشمل تشكيل فرق طوارئ حقوقية، وتوسيع التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية لتبادل المعلومات والخبرات حول حماية المدنيين في أثناء الأزمات، إضافة إلى إطلاق حملات توعية حول حقوق المدنيين في أثناء النزاعات وإرشادات السلامة المجتمعية، وتعزيز ثقافة الوقاية.

وأشارت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة توحيد الموقف الحقوقي العربي تجاه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية الحقوقية عبر التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط من أجل المساءلة، ودعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الهجمات التي طاولت الدول العربية وتقييم مدى توافقها مع القانون الدولي، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة حول حماية المدنيين في المنطقة العربية.

واعتبر رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، البحريني علي أحمد الدرازي، أن الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين واستقرار المجتمعات، وتشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتؤكد الحظر المطلق لاستخدام القوة أو التهديد بها بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر محمد سيف الكواري إن الهجمات المستمرة تمثل عدواناً مكتمل الأركان تنتفي عنه المبررات الأخلاقية والقانونية كافة، لعدم استناده إلى حق الدفاع الشرعي وخروجه عن سياق التدابير التي تقرها الشرعية الدولية.

وكان الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان الجمّالي، قد دعا في الاجتماع الطارئ إلى تشكيل فريق عربي للتنسيق في الأزمات تحت إشراف الأمانة العامة للشبكة، يضم نقاط اتصال من كل مؤسسة وطنية، ويتولى هذا الفريق جمع المعلومات وتحليلها وتوحيد الرسائل الحقوقية وإعداد المواقف المشتركة وتنسيق التحركات الدولية، ويعقد اجتماعاً افتراضياً خلال 24 ساعة من أي تطور طارئ. وأشار إلى أهمية تطوير منصة إلكترونية آمنة لتبادل البيانات والتقارير الميدانية والتحديثات العاجلة حول الانتهاكات.

وقالت مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن تفاقم الأزمة التي اندلعت في المنطقة عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الإيرانية أدى إلى أضرار جسيمة في المنطقة، فيما لفت مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ناصر مرزوق المري إلى السياق الذي حصلت فيه الهجمات، والذي شكل مفارقة مؤسفة مفادها أن دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة قطر، لم تكن طرفاً في الحرب على إيران، بقدر ما كانت طرفاً وسيطاً يحاول خفض التصعيد واللجوء إلى لغة العقل والحكمة والحوار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.