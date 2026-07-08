- ألغى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة بيع طائرات إف-35 لتركيا وسط توتر أمني مع إيران. - تسعى إسرائيل لمنع بيع الطائرات لتركيا، حيث حذر نتنياهو من تأثير ذلك على ميزان القوى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى تهديدات الرئيس التركي ضد إسرائيل. - رغم استبعاد تركيا سابقاً من برنامج إف-35 بسبب منظومات إس-400، تدرس الولايات المتحدة بيع الطائرات لها، لكن تواجه معارضة داخلية تتطلب امتثال أنقرة للقانون الأميركي.

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ألغى اجتماعاً كان مقرراً، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 لتركيا، وذلك بعدما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنّ هيغسيث يعتزم القيام بأول زيارة له إلى إسرائيل، اليوم. وذكر المصدر، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، أن هيغسيث كان من المقرر أن يلتقي أيضاً بوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لإسرائيل، وأن المحادثات كانت ستتطرق كذلك إلى مسألة حرب إيران. ولم تذكر "رويترز" أي تفاصيل حول سبب إلغاء الزيارة، الذي جاء متزامناً مع توتر جديد للوضع الأمني بين الولايات المتحدة وإيران، بعد ليلة حامية تبادلا فيها الضربات، وختمها ترامب بإعلانه بأنه يعتقد بأن اتفاق وقف النار مع إيران قد انتهى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي أميركي أو إسرائيل حتى الساعة بشأن إمكانية زيارة هيغسيث تل أبيب من عدمها. وفي تقريرها عن زيارة هيغسيث التي كانت مرتقبة إلى إسرائيل، أفادت "سي أن أن" بأن وزير الحرب الأميركي كان يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وأن جزءاً من زيارته يهدف إلى تبديد القلق الإسرائيلي من احتمال تزويد الولايات المتحدة تركيا بطائرات "إف-35". وكان متوقعاً أن يناقش هيغسيث مع نتنياهو أيضاً، ملف البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 لتركيا، وفق مصدر مطلع لـ"رويترز". كما كان مقرراً أن يلتقي أيضاً بكاتس للتطرق إلى مسألة حرب إيران.

وقبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا، وقبيل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمشاركة فيها، أمس الثلاثاء، شرع نتنياهو في حملة تحريضية على تركيا لحض واشنطن على عدم بيعها طائرات "إف-35"، محذّراً من أن ذلك "سيخل بميزان القوى الحسّاس في الشرق الأوسط، والقائم على التفوّق الجوي النوعي الإسرائيلي". وقال نتنياهو في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأميركية، أول أمس الاثنين: "لا أعتقد أنه ينبغي منح تركيا طائرات إف-35، فهي رغم كونها دولة كبيرة إلا أنها مُدارة من شخص (الرئيس رجب طيب أردوغان) يدعو علناً إلى إبادة إسرائيل، يحتل نصف قبرص ويهدد اليونان، ويتحدث علناً عن احتلال القدس"، وفق زعمه. وأضاف نتنياهو، الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والإبادة في غزة: "أمّا وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، الشخص رقم 2، فقال علناً إنه ينبغي محو إسرائيل عن الخريطة".

وكانت "سي أن أن" تحدثت في هذا السياق، نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع، بأنّ هيغسيث يعتزم قطع مشاركته مع وفد بلاده برئاسة ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي من أجل التوجه إلى إسرائيل. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تبيع قريباً مقاتلات "إف-35" لتركيا، بعدما كانت الأخيرة قد استُبعدت عام 2019 من برنامج تطوير المقاتلات الشبحية وشرائها، عقاباً على اقتنائها منظومات الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400". وآنذاك أعرب مسؤولون أميركيون عن خشيتهم من أن يتيح استخدام تركيا للمنظومة الروسية لموسكو جمع معلومات عن قدرات "إف-35".

كلام ترامب سبقه أيضاً تصريح نائبه جي دي فانس، الذي قال أخيراً إن واشنطن تدرس سبل بيع هذه الطائرات لتركيا، مؤكداً أن أي صفقة من هذا النوع ستتطلب التأكد من امتثال أنقرة للقانون الأميركي، علماً أن معارضة تنامت داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لبيع هذه المقاتلات لتركيا، ما دامت تحتفظ بمنظومات الدفاع الروسية.