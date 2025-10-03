- شنت الولايات المتحدة غارة على زورق بالقرب من فنزويلا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يُزعم أنهم مهربو مخدرات، في إطار صراعها المسلح مع العصابات المنظمة. - نشر الرئيس ترامب ثماني سفن حربية وغواصة نووية في البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، حيث دمرت القوات الأميركية ثلاثة قوارب أخرى في الأسابيع الأخيرة. - وقع الرئيس الفنزويلي مادورو مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية لمواجهة أي تدخل عسكري أميركي، مما يزيد من التوتر بين البلدين.

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن قتلت أربعة أشخاص في غارة استهدفت زورقاً بالقرب من فنزويلا بزعم أنه يحمل مخدرات، وذلك في الهجوم الرابع على الأقل من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها في "صراع مسلح" مع العصابات المنظمة وعصابات المخدرات.

وكتب هيغسيث في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "استخباراتنا أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه السفينة كانت تهرب مخدرات، وأن الأشخاص الذين على متنها إرهابيون يعملون في تهريب المخدرات، وكانوا يعملون على طريق مرور معروف لتهريب المخدرات". وتأتي الضربة بعد أقل من يوم على الكشف عن مذكرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

أعلن من خلالها أن أفراد عصابات المخدرات "مقاتلون خارجون على القانون"، وأن الولايات المتحدة الآن في "صراع مسلح" معهم.

ونشر الرئيس الأميركي ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب البحر الكاريبي في جزء من خطة معلنة لمكافحة تهريب المخدرات. ودمرت القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة ثلاثة قوارب على الأقل في منطقة الكاريبي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً، في خطوة وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء".

وبحسب منشور هيغسيث، أسفرت الضربة الأخيرة عن مقتل أربعة رجال، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى بشأن هويتهم أو العصابة التي ينتمون إليها. وفيما لم تقدم الإدارة الأميركية أدلة على وجود مخدرات على متن جميع القوارب التي استهدفتها سابقاً، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في جمهورية الدومينيكان، ومسؤول آخر من السفارة الأميركية في سانتو دومينغو، أنه عثر على مخدرات في المياه بعد إحدى الضربات.

وفي وقت سابق، قالت ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن الرئيس وقع مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية في حال دخول الجيش الأميركي إلى البلاد. ويمثل الإجراء أحدث تصعيد في التوتر بين البلدين، حيث يعلن مادورو علناً أن إدارة ترامب تخطط لإطاحته. من شأن المرسوم أن يسمح لمادورو بتعبئة القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وصناعة النفط.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)