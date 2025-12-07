هيغسيث يدافع عن الضربات الأميركية لقوارب يشتبه في أنها تهرّب مخدرات

- دافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن الضربات على قوارب المخدرات في الكاريبي، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يمتلك سلطة اتخاذ إجراءات عسكرية لحماية الأمة. - الضربات، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، تواجه انتقادات بشأن انتهاكها للقانون الدولي، لكن هيغسيث يعتبرها مبررة مثل الحرب على الإرهاب. - المشرعون يطالبون بتوضيحات حول مبررات الهجمات القانونية، خاصة بعد تنفيذ ضربات إضافية رغم علم البنتاغون بوجود ناجين.

دافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن الضربات على قوارب عصابات المخدرات المزعومة في البحر الكاريبي خلال تصريحات أدلى بها يوم السبت في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية، قائلاً إن الرئيس دونالد ترامب يمتلك سلطة اتخاذ إجراء عسكري "كما يراه مناسباً" للدفاع عن الأمة.

ورفض هيغسيث الانتقادات الموجهة للضربات، التي أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً وتواجه الآن تدقيقاً مكثفاً بشأن مخاوف من أنها انتهكت القانون الدولي. وشبه هيجسيث الضربات بالحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، قائلاً إن الضربات مبررة لحماية الأميركيين.

وقال هيجسيث خلال خطابه الرئيسي في منتدى ريغان للدفاع الوطني: "إذا كنت تعمل لصالح منظمة إرهابية مصنفة وتجلب المخدرات إلى هذا البلد في قارب، فسنجدك وسنغرقك. يجب ألا يكون هناك شك في ذلك". وأضاف: "يمكن للرئيس ترامب، وسيتخذ إجراءات عسكرية حاسمة كما يراه مناسباً للدفاع عن مصالح أمتنا. يجب ألا يشك أي بلد على وجه الأرض في ذلك، ولو للحظة".

وقتل 11 شخصاً في الضربتين اللتين نُفذتا أوائل سبتمبر/ أيلول، في أول هجوم ضمن الحملة العسكرية الأميركية المستمرة منذ أشهر ضد المخدرات في منطقة الكاريبي، التي خلفت حتى الآن أكثر من 80 قتيلاً.

وقد سعى المشرعون للحصول على المزيد من الإجابات بشأن الهجمات ومبرراتها القانونية، وما إذا كانت القوات الأميركية قد تلقت أمراً بشنّ ضربة متابعة بعد هجوم في سبتمبر حتى بعد علم البنتاغون بوجود ناجين.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)