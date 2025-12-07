هيغسيث يدافع عن الضربات الأميركية لقوارب يشتبه أنها تهرب مخدرات

أخبار
مباشر
07 ديسمبر 2025
هيغسيث في سيول، 4 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
هيغسيث في سيول، 4 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
+ الخط -


 دافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن الضربات على قوارب عصابات المخدرات المزعومة في البحر الكاريبي خلال تصريحات أدلى بها يوم السبت في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية، قائلا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمتلك سلطة اتخاذ إجراء عسكري "كما يراه مناسبا" للدفاع عن الأمة.

ورفض هيغسيث الانتقادات الموجهة للضربات، التي أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً وتواجه الآن تدقيقا مكثفا بشأن مخاوف من أنها انتهكت القانون الدولي. وشبه هيجسيث الضربات بالحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قائلا إن الضربات مبررة لحماية الأميركيين.

وقال هيجسيث خلال خطابه الرئيسي في منتدى ريغان للدفاع الوطني: "إذا كنت تعمل لصالح منظمة إرهابية مصنفة وتجلب المخدرات إلى هذا البلد في قارب، فسوف نجدك وسنغرقك. يجب ألا يكون هناك شك في ذلك". وأضاف: "يمكن للرئيس ترامب وسيتخذ إجراءات عسكرية حاسمة كما يراه مناسبا للدفاع عن مصالح أمتنا. يجب ألا يشك أي بلد على وجه الأرض في ذلك ولو للحظة".

وقتل 11 شخصا في الضربتين اللتين نُفذتا أوائل سبتمبر/ أيلول، في أول هجوم ضمن الحملة العسكرية الأميركية المستمرة منذ أشهر ضد المخدرات في منطقة الكاريبي والتي خلفت حتى الآن أكثر من 80 قتيلا.

ماركو روبيو خلال اجتماع في البيت الأبيض، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

روبيو: فنزويلا أصبحت معقلاً لإيران وحزب الله ومادورو لن يخدع ترامب

 وقد سعى المشرعون للحصول على المزيد من الإجابات حول الهجمات ومبرراتها القانونية، وما إذا كانت القوات الأميركية قد تلقت أمرا بشن ضربة متابعة بعد هجوم في سبتمبر حتى بعد علم البنتاغون بوجود ناجين.

(أسوشيتد برس، فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
عناصر الأمن العام في اللاذقية، 26 ديسمبر 2024 (عارف وتد/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

شهادات توثّق كيف انهارت قلعة الأسد في الساحل السوري

قوات من "الانتقالي" في عدن، 10 أكتوبر 2021 (صالح العبيدي/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

حراك سعودي لتحجيم تمدّد الانفصاليين في حضرموت والمهرة

أمير قطر خلال توزيع جائزتين بمنتدى الدوحة، 6 ديسمبر 2025 (الديوان الأميري)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

منتدى الدوحة... أسئلة المنطقة والعالم