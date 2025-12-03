- أعلن وزير الدفاع الأميركي عن نية تنفيذ المزيد من الهجمات ضد قوارب تهريب المخدرات، مشيراً إلى ضربة أولى في سبتمبر استهدفت قارباً مشتبهاً به في الكاريبي، مع صلاحيات كاملة للأدميرال برادلي لاتخاذ القرار المناسب. - أجرى الرئيس البرازيلي محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي، حيث أعربا عن استعدادهما للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، وسط توترات إقليمية بسبب الغارات الأميركية. - شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أكثر من 20 مركباً منذ سبتمبر، مما أسفر عن مقتل 83 شخصاً، بينما نفذت البرازيل عمليات ضد عصابات إجرامية، وأسفرت إحدى العمليات عن مقتل أكثر من 120 شخصاً.

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستنفذ المزيد من الهجمات ضد قوارب تهريب المخدرات. وقال خلال اجتماع للحكومة الأميركية في البيت الأبيض: "لقد بدأنا للتو ضرب قوارب المخدرات وإرسال الإرهابيين المرتبطين بها إلى قاع المحيط".

ويواجه هيغسيث تدقيقاً إعلامياً بعد تقارير نشرتها شبكة "سي أن أن" الإخبارية وصحيفة "واشنطن بوست" تفيد بأن الجيش الأميركي نفذ في الثاني من سبتمبر/أيلول ضربة أولى استهدفت قاربا يُشتبه في أنه كان يقل مهربي مخدرات في منطقة الكاريبي، ثم قتل رجلين ناجيين من الهجوم في ضربة ثانية.

وعند سؤاله عن عملية 2 سبتمبر/أيلول في ختام الاجتماع، قال هيغسيث إنه "شاهد الضربة الأولى مباشرة"، مضيفاً أنه "لم يبق لمتابعة ما جرى بعدها". وأوضح أنه علم لاحقاً بأن الأدميرال فرانك برادلي، الذي كان يقود العملية، "أغرق القارب وقضى على التهديد". وشدد وزير الدفاع على أن برادلي "كان يمتلك الصلاحيات الكاملة" للقيام بذلك، وأنه "اتخذ القرار الصحيح". وأضاف هيغسيث: "لم أر ناجين بنفسي. كان القارب مشتعلا… لا يمكنك رؤية شيء. هذا ما يسمى ضباب الحرب". واتهم الوزير وسائل الإعلام الأميركية بالتدقيق الانتقائي وزرع الروايات، رافضا تقرير واشنطن بوست الذي قال إنه أصدر أوامر شفهية بـ"قتل الجميع".

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة البرازيلية أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعرب ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية الثلاثاء عن استعدادهما للتعاون في "مكافحة الجريمة المنظمة الدولية". ويمثل هذا الاتصال الهاتفي خطوة إضافية في التقارب بين برازيليا وواشنطن عقب أول اجتماع رسمي بين الزعيمين في أكتوبر/تشرين الأول والذي جاء بعد أشهر من التوترات التجارية والدبلوماسية.

بدأ لولا هذه المحادثة التي استمرت "أربعين دقيقة" بين رئيسي أكبر اقتصادين في الأميركتين، وسط توترات إقليمية بسبب الغارات الجوية الأميركية ضد جهات تشتبه واشنطن بضلوعهم في تجارة المخدرات قرب الساحل الفنزويلي. وأفادت الرئاسة البرازيلية في بيان أن لولا "أكد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية"، فيما أعرب ترامب عن "استعداد كامل للعمل مع البرازيل" في مواجهة هذه التنظيمات.

شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أكثر من 20 مركبا في المحيطين الكاريبي والهادئ منذ مطلع سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل، من دون تقديم واشنطن أي دليل على ادعاءاتها باستخدام هذه السفن في تهريب المخدرات. في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعرب لولا عن "قلقه البالغ إزاء الانتشار العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي"، معلناً عن "نيته مناقشة الأمر مع الرئيس ترامب". لكن بيان الثلاثاء لم يتطرق إلى هذا الأمر.

وأعلنت الرئاسة البرازيلية أن لولا ناقش مع ترامب "العمليات التي نُفذت في البرازيل (...) بهدف شل الجريمة المنظمة مالياً، وتحديد الشبكات التي تعمل من الخارج". نفذت السلطات البرازيلية أخيرا عمليات عدة ضد عصابة "القيادة الأولى للعاصمة"، إحدى الفصائل الرئيسية في البلاد، أبرزها تفكيك شبكة لغسل الأموال في قطاع الوقود. وأسست هذه العصابة في سجون العاصمة الاقتصادية ساو باولو، وهي مرتبطة بمافيا "ندرانغيتا" في كالابريا الإيطالية الضالعة في تهريب الكوكايين المُنتَج في أميركا الجنوبية إلى أوروبا من الموانئ البرازيلية.

استُهدفت عصابة Comando vermelho ("القيادة الحمراء")، وهي فصيل إجرامي قوي آخر، بعمليات أمنية في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان في ريو دي جانيرو. أسفرت إحدى هذه العمليات، نُفذت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، عن مقتل أكثر من 120 شخصاً، في أعنف عملية للشرطة في تاريخ البرازيل. وبحسب البيان الرئاسي البرازيلي، تناولت المكالمة الهاتفية الثلاثاء أيضا التعرفة الجمركية البالغة 40% التي فرضتها واشنطن على بعض المنتجات البرازيلية.

وأشارت الرئاسة البرازيلية إلى أن لولا اعتبر أن قرار واشنطن إعفاء منتجات مثل القهوة واللحوم، التي تُعد البرازيل أكبر مُصدِّر لها في العالم، من هذه التعرفة يشكل خطوة "إيجابية للغاية". لكنه يأمل بحسب البيان بإحراز "تقدم سريع في المفاوضات" بشأن إعفاء منتجات أخرى. من جهته، أكد ترامب لصحافيين في البيت الأبيض "أجرينا محادثة ممتازة". وأضاف عن نظيره البرازيلي "أنا أحبه"، مشيرا إلى أنهما ناقشا التجارة والعقوبات التي فرضتها واشنطن على البرازيل.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)