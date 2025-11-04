هيغسيث يتعهد بالعمل على إمداد كوريا الجنوبية بغواصات نووية

- أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن تعاون وثيق مع وزارتي الخارجية والطاقة لتزويد كوريا الجنوبية بغواصات نووية، مؤكداً التزام الرئيس ترامب بتعزيز قدرات الحلفاء. - زار هيغسيث الحدود بين الكوريتين، في أول زيارة لوزير حرب أميركي منذ ثماني سنوات، مشدداً على قوة التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. - تأتي الزيارة بعد مبادرات ترامب تجاه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دون تلقي رد، حيث كان ترامب أول رئيس أميركي يزور كوريا الشمالية في يونيو 2019.

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إنه سيعمل عن كثب مع وزارتي الخارجية والطاقة بشأن إمداد كوريا الجنوبية بغواصات نووية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن هيغسيث، الذي يزور كوريا الجنوبية، قوله في مؤتمر صحافي بعد المباحثات الأمنية السنوية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو باك: "سوف نعمل عن قرب مع وزارتي الخارجية والدفاع للإيفاء بالتزام الرئيس دونالد ترامب بطريقة مدروسة".

وأدلى هيغسيث بهذه التعليقات لدى سؤاله عن الموافقة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية لكي تقوم ببناء غواصات نووية في حوض بناء السفن في الولايات المتحدة، المملوك لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية. وقال هيغسيث: "الرئيس ترامب يريد أن يكون حلفاؤنا أقوياء، يريد أن يحظى حلفاؤنا بأفضل الإمكانيات"، واصفاً كوريا الجنوبية بأنها "حليف مثالي".

وزار هيغسيث الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، أمس الاثنين، في أول زيارة من نوعها لوزير حرب أميركي منذ ثماني سنوات، ورافقه بالزيارة نظيره الكوري الجنوبي حيث زارا قرية بانمونجوم، الواقعة بين الكوريتين والمكان الوحيد الذي يقف فيه جنودهما وجهاً لوجه. وأكد الوزيران قوة الموقف الدفاعي المشترك والتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الكروية الجنوبية.

وتأتي زيارة هيغسيث عقب مبادرات ترامب المتكررة تجاه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي، غير أنه لم يتلق أي رد. وكان ترامب التقى كيم آخر مرة خلال ولايته الرئاسية الأولى، وزار بانمونجوم في يونيو/حزيران 2019، وكان أول رئيس أميركي في منصبه يطأ أرض كوريا الشمالية عندما عبر الحدود لفترة بسيطة.

(أسوشييتد برس، قنا)