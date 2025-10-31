هيغسيث لوزير الدفاع الصيني: قلقون من أنشطتكم وسندافع عن مصالحنا بقوة

- أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في اجتماع مع نظيره الصيني دونغ جون أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع، لكنها ستدافع عن مصالحها بقوة، معربًا عن قلقه من أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي وتايوان. - انتهت مباحثات الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى هدنة تجارية، حيث وصف ترامب شي بأنه "مفاوض قوي للغاية". - أظهر البث المباشر مغادرة ترامب وشي معًا مبتسمين، وأعلن ترامب عن زيارة مرتقبة إلى الصين في أبريل لإجراء محادثات جديدة.

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في اجتماع مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، إن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع، لكنها "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة". وكتب هيغسيث على منصة إكس، الجمعة، أنه أخبر الوزير الصيني على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة آسيان في كوالالمبور، أن الولايات المتحدة قلقة من أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي، وحول تايوان، وفي تعاملها مع الحلفاء والشركاء الأميركيين في المنطقة، مضيفا أنه سلط الضوء على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأمس الخميس، انتهت المباحثات التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأثنى ترامب على شي ووصفه بأنه "مفاوض قوي للغاية" أثناء مصافحتهما في بوسان، وقال: "سيكون لدينا تفاهم كبير، لقد كانت لدينا دائمًا علاقة رائعة".

من جهته، قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إنه رغم أن بلديهما لا يتفقان دائمًا في وجهات النظر، يجب أن يسعيا لأن يكونا "شريكين وصديقين". وقال شي في بداية المحادثات: "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك بوصفهما دولتين عظميين، وأن تعملا معًا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لمصلحة بلدينا والعالم".

ومع اختتام القمة، أظهر البث المباشر ترامب وشي يغادران قاعدة جيمهاي الجوية معًا مبتسمين قبل أن يتبادلا المصافحة الأخيرة، ليتجه بعدها الرئيس الأميركي إلى طائرته مغادراً إلى البيت الأبيض. وصرح ترامب على متن الطائرة الرئاسية بأن اجتماعه مع الزعيم الصيني كان "نجاحا كبيرا"، معلنا أنه سيتوجه إلى الصين في إبريل/نيسان لإجراء محادثات جديدة، وقال: "سأذهب إلى الصين في إبريل، وسيزورني هو في وقت لاحق، سواء في فلوريدا أو بالم بيتش أو واشنطن العاصمة"، مؤكدا أنهما "أنجزا الكثير من الأمور" خلال محادثات الخميس، مشيدا بشي جين بينغ باعتباره "زعيما عظيما لدولة قوية جدا". وأردف: "على مقياس من واحد إلى عشرة فإن الاجتماع مع شي كان 12". ولفت ترامب إلى أنه لم يناقش قضية تايوان مع الرئيس الصيني، قائلا: "لم يتم التطرق إلى (قضية) تايوان أبدا".

(رويترز، العربي الجديد)