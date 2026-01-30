هيغسيث: سنكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يريده ترامب بشأن إيران

- أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، استعداد الجيش لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس ترامب بشأن إيران، لضمان عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مع وجود قوة عسكرية أميركية كبيرة في المنطقة. - يدرس ترامب خيارات تشمل شنّ ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة الإيرانيين لدعم المتظاهرين، بهدف تهيئة الظروف لتغيير النظام بعد قمع الاحتجاجات. - تشمل الخيارات المحتملة استهداف القادة والمؤسسات المسؤولة عن العنف، وضربات أكبر ضد الصواريخ الباليستية أو برامج تخصيب اليورانيوم لتحقيق تأثير دائم.

قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، إن الجيش سيكون مستعداً لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، لضمان عدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية. ومع وجود قوة عسكرية أميركية كبيرة متمركزة في المنطقة، طلب ترامب من هيغسيث خلال اجتماع لمجلس الوزراء التعليق على الوضع.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي "ينبغي ألا يسعوا إلى امتلاك قدرات نووية. سنكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس من وزارة الحرب"، في إشارة إلى الاسم غير الرسمي الذي أطلقته إدارة ترامب على وزارة الدفاع.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر متعددة، الخميس، أن ترامب يدرس خيارات ضد إيران تشمل شنّ ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لدعم المتظاهرين. وذكر مصدران أميركيان مطلعان على المناقشات، أن ترامب "يريد تهيئة الظروف من أجل تغيير النظام، بعد أن قمعت السلطات حركة احتجاجات في أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى مقتل الآلاف".

ولتحقيق ذلك، يقول المصدران للوكالة، إن ترامب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمؤسسات الذين تحمّلهم واشنطن مسؤولية العنف، لإعطاء المتظاهرين الثقة بقدرتهم على اقتحام المباني الحكومية والأمنية. وقال أحد المصدرين الأميركيين، إن الخيارات التي يناقشها مساعدو ترامب تشمل أيضاً ضربة أكبر بكثير تهدف إلى إحداث تأثير دائم، ربما ضد الصواريخ الباليستية، القادرة على استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو برامج تخصيب اليورانيوم.

(رويترز، العربي الجديد)