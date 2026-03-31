هيغسيث: ترامب مستعد لإبرام اتفاق مع إيران والأيام القادمة حاسمة

- أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن استعداد الرئيس ترامب لإبرام اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، مع إمكانية نشر قوات أميركية على الأرض. - تراقب الولايات المتحدة الدعم الصيني والروسي لإيران وتعمل على التصدي له، مؤكدة أن الهجمات الأميركية تضعف معنويات الجيش الإيراني وتؤدي إلى نقص في الكوادر الأساسية. - دعا ترامب الدول لشراء النفط الأميركي والسيطرة على مضيق هرمز، منتقداً بريطانيا وفرنسا لعدم تعاونهما في الحرب، ورفض فرنسا السماح للطائرات العسكرية بالتحليق فوق أراضيها.

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مستعد" لإبرام اتفاق مع إيران، معلناً أن الأيام القادمة من الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ستكون "حاسمة". وأضاف في مؤتمر صحافي في البنتاغون أن "إيران تدرك ذلك، ولا يمكنها فعل شيء عسكرياً إزاءه"، مشيراً إلى أنه تفقد في الآونة الأخيرة وحدات عسكرية أميركية منتشرة بالشرق الأوسط في إطار هذه الحرب. وامتنع عن الكشف عن المكان الذي تفقده بسبب ما قال إنها مخاوف من استهدافه.

وهدد هيغسيث بأنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع واشنطن فستستمر الحرب بمزيد من الحدة، مضيفاً أن الساعات الـ24 الماضية شهدت إطلاق عدد من "الصواريخ المعادية" من إيران.

وأشار هيغسيث إلى أن المحادثات لإنهاء الحرب في إيران تكتسب زخماً، وأنها "حقيقية جداً"، مضيفاً: "لا نريد أن نضطر إلى القيام بأكثر مما هو ضروري عسكرياً. وحين قلت إننا سنُفاوض تحت القنابل لم أقل ذلك باستخفاف". ورفض وزير الحرب استبعاد إمكانية نشر قوات أميركية على الأرض في إيران، وقال: "لن نستبعد أي خيار، لا يمكن لأحد قيادة حرب وكسبها إن أخبر خصمه بما هو مستعد لفعله وما هو غير مستعد لفعله". وأضاف: "خصمنا يعتقد حالياً أن لدينا 15 طريقة مختلفة يمكن أن نهاجمه بها براً، وهذا صحيح".

من جهة أخرى، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة على دراية تامة بما تقدمه الصين وروسيا لمساعدة إيران، مضيفا أن واشنطن تتصدى لهذه الجهود عند الضرورة. وشدد على أنه "في ما يتعلق بروسيا والصين، فإننا على علم تام بما تفعلانه، وما لا تفعلانه". وأضاف: "لسنا مضطرين للكشف عما تفعلانه علنا، ولكننا نتصدى له ونخفف من آثاره أو نواجهه مباشرة عندما نضطر لذلك".

وذكر هيغسيث، مستندا إلى "معلومات مخابراتية"، أن الهجمات تضعف معنويات الجيش الإيراني. وأشار إلى أن ذلك تسبب في حالات فرار واسعة النطاق من الخدمة بالجيش ونقص حاد في الكوادر الأساسية وحالة من الإحباط بين كبار القادة. وقال: "خياراتنا أكثر من خياراتهم... في شهر واحد فقط، وضعنا الشروط، وستكون الأيام القادمة حاسمة.. إيران تدرك ذلك، ولا تملك تقريباً أي قدرة عسكرية على فعل أي شيء حيال ذلك".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال دان كين، خلال المؤتمر الصحافي: "دمرنا أكثر من 150 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية"، مضيفاً: "نواصل تقويض وتدمير قدرات إيران". وقال إن الجيش الأميركي ضرب أكثر من 11 ألف هدف في الأيام الثلاثين الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأميركي الدول التي لم تقدم المساعدة في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ولا تستطيع الآن الحصول على وقود الطائرات، إلى شراء النفط الأميركي والتوجه إلى مضيق هرمز و"السيطرة عليه فحسب". وخص ترامب بالذكر بريطانيا وفرنسا لعدم تعاونهما في الحرب الدائرة منذ شهر والتي أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وإغلاق إيران فعلياً لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "الدول التي لا تتمكن من الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل بريطانيا التي رفضت المشاركة في إسقاط النظام الإيراني، أمامها خياران. أولاً، شراء الوقود من الولايات المتحدة التي تمتلك وفرة منه. وثانياً، إظهار قدر من الشجاعة المتأخرة والذهاب إلى المضيق والسيطرة عليه".

وأضاف: "ستحتاجون إلى تعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تقفوا معنا". وتابع: "أنجزنا الجزء الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم". ووجّه ترامب انتقاداً إلى فرنسا لعدم سماحها للطائرات التي تنقل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل بالتحليق فوق أراضيها.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)