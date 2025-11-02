هيغسيث: أميركا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

- اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء قنوات اتصال عسكرية للحد من النزاعات المستقبلية، وذلك بعد اجتماع إيجابي بين وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ونظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا. - انتقد هيغسيث الصين بسبب "الأعمال المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي، وتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا بالتكنولوجيا لمواجهة التهديدات الصينية، مقترحًا تشكيل وعي مشترك بالمجال البحري. - أكد هيغسيث على أهمية تطوير قدرات الردّ المشترك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمشاركة تقنياتها مع الحلفاء، وذلك بعد مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي.

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الأحد عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل.

وبعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيغسيث في منشور على موقع إكس "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا". وأضاف هيغسيث أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.

I just spoke to President Trump, and we agree — the relationship between the United States and China has never been better. Following President Trump’s historic meeting with Chairman Xi in South Korea, I had an equally positive meeting with my counterpart, China’s Minister of… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025

وكان هيغسيث، وجه أمس السبت، انتقادات حادة إلى الصين بسبب زيادة "الأعمال المزعزعة للاستقرار" في بحر الصين الجنوبي، وتعهد بدعم دول جنوب شرق آسيا بالتكنولوجيا لمساعدتها على الردّ المشترك على التهديدات الصينية. واقترح على وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في اليوم الثاني لاجتماع وزراء دفاع رابطة آسيان الذي بدأ الجمعة في كوالالمبور وتضمن محادثات متعددة الأطراف مع دول حليفة هي أستراليا واليابان والفيليبين، تشكيل وعي مشترك بالمجال البحري، وقال إن الصين أظهرت عدم احترامها وهددت السيادة الإقليمية لدولهم.

وأضاف هيغسيث: "نحن بحاجة إلى تطوير قدراتنا المشتركة على الردّ، وهذا يشمل القدرة على مراقبة السلوك البحري وتطوير الأدوات التي تسمح لنا بالردّ السريع... وضمان أن الطرف الذي يتعرض للعدوان والاستفزاز هو، بطبيعة الحال، ليس وحده". وأضاف "لا أحد يستطيع الابتكار والتقدم مثل الولايات المتحدة، ونحن حريصون على مشاركة تلك القدرات مع الحلفاء والشركاء". وجاءت تصريحات هيغسيث بعد يوم واحد من تنفيذ القوات المسلحة لأستراليا ونيوزيلندا والفيليبين والولايات المتحدة مناورات في بحر الصين الجنوبي، وقال متحدث عسكري صيني إنها "قوضت السلام والاستقرار على نحو خطير".

(رويترز، العربي الجديد)