هيئة: ناقلة نفط انحرفت نحو إيران بعد اقتراب زوارق صغيرة منها

- ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال غيّرت مسارها فجأة نحو المياه الإيرانية بعد اقتراب ثلاثة قوارب صغيرة منها أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أثار الشكوك حول استهدافها. - هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وصفت الحادثة بأنها "نشاط مشبوه"، ولم ترد السلطات الإماراتية على طلب التعليق. - مضيق هرمز يُعتبر ممرًا استراتيجيًا حيويًا، حيث يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية، مما يجعله نقطة حيوية في أسواق الطاقة العالمية.

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر من الإمارات إلى سنغافورة غيّرت مسارها بشكل مفاجئ واتجهت نحو المياه الإقليمية الإيرانية. وأضافت أمبري أن الناقلة، التي كانت على بعد نحو 22 ميلا بحريا شرقي ميناء خورفكان الإماراتي، اقتربت منها في وقت سابق ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها جنوبًا عبر مضيق هرمز، قبل أن تنحرف عن مسارها لاحقا في خليج عمان.

وقالت إن الأمر بدا "على الأرجح مستهدفًا". وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في البداية عن حدوث واقعة وصفتها بأنها تمثل "نشاطًا مشبوهًا". وقالت إنها تلقت إشعارا بواقعة على بعد 20 ميلاً بحريًا شرقي خورفكان. ولم ترد السلطات الإماراتية بعد على طلب للحصول على تعليق.

ومضيق هرمز من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر المضيق، مما يجعله نقطة استراتيجية في أسواق الطاقة العالمية. ويقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عمان، ويبلغ طوله نحو 100 ميل (161 كيلومترا) وعرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، وحوالي 39 كيلومترًا في أوسعها، ويُعتبر ممرًا استراتيجيًا يربط الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

