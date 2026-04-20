قالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في غزة، مساء الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي سيغلق معبر رفح جنوبي قطاع غزة، بشكل كامل، الاثنين، ما يؤدي إلى توقف حركة إجلاء المرضى إلى الخارج. وفي الثاني من فبراير/شباط الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي تحتله منذ مايو/أيار 2024، بشكل محدود جداً، وبقيود مشددة للغاية.

وأضافت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، "توقفت حركة إجلاء المرضى الاثنين، نتيجة إغلاق معبر رفح من قبل الاحتلال". ولم يشر البيان إلى أسباب إغلاق معبر رفح، الذي تفتحه إسرائيل بشكل محدود وبقيود مشددة، فيما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعقيب فوري بشأن ذلك. وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها إسرائيل المعبر، بل سبق أن أغلقته لأسابيع في بعض المرات، ما فاقم معاناة المرضى والجرحى الذين ينتظرون دورهم للسفر للعلاج.

ومنذ إعادة فتح المعبر، تمكن نحو 700 مريض من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي، وفق تصريحات للمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، لإذاعة "صوت فلسطين" الحكومية.

ومنذ إعادة فتح معبر رفح، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاسٍ يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع. وقبل حرب الإبادة على غزة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية بغزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

(الأناضول)